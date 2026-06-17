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    Börsenmedien AG / DER AKTIONÄR-Verleger Bernd Förtsch fordert ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Förtsch fordert jetzt unabhängige Fairness Opinion
    • Umsatzrückgang von 7,3 auf rund 2,0 bis 2,3 Milliarden
    • Werksschließungen, bis zu 1.860 Jobs und Rechtsprüfungen
    OTS - Börsenmedien AG / DER AKTIONÄR-Verleger Bernd Förtsch fordert ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DER AKTIONÄR-Verleger Bernd Förtsch fordert Transparenz bei BioNTech-Gründer-Ausgliederung - Rechtliche Schritte in Prüfung Kulmbach (ots) - Bernd Förtsch, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Börsenmedien AG, hat sich mit einem umfangreichen Fragenkatalog an BioNTech gewandt. Im Mittelpunkt steht die am 10. März 2026 angekündigte Ausgliederung wesentlicher Vermögenswerte an ein neues Unternehmen der scheidenden Gründer Dr. Ugur Sahin und Dr. Özlem Türeci.

    Die geplante Ausgliederung erfolgt vor dem Hintergrund einer anhaltend negativen Entwicklung:

    - Umsatzeinbruch von 7,3 Milliarden Euro (2022) auf geschätzt 2.0 bis 2,3 Milliarden Euro im laufenden Jahr
    - Werksschließungen in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur - Abbau von bis zu 1.860 Arbeitsplätzen
    - eine aggressive Expansionsstrategie, die in Teilen gescheitert ist - eine desaströse Kursentwicklung seit Januar 2021

    "BioNTech ist für mich ein Restrukturierungsfall, den der amtierende Vorstand zu verantworten hat", so Förtsch. "Die Art und Weise, wie jetzt eine Neugründung und ein Transfer an Know-how und Personal in die Wege geleitet wird, wirft aus meiner Sicht gravierende Governance-Fragen auf."

    Bernd Förtsch hat mehrere Forderungen an den Aufsichtsrat der BioNTech SE:

    - Beauftragung einer unabhängigen Fairness Opinion einer nicht mit BioNTech verbundenen Investmentbank vor Unterzeichnung einer finalen Vereinbarung - Vollständige Offenlegung der Bewertungsmethodik und Vergleich mit Markt-Benchmarks
    - Bestätigung oder Einrichtung eines unabhängigen Sonderausschusses im Aufsichtsrat

    Der Verleger kündigt an, sämtliche juristischen Optionen zum Schutz der Minderheitsaktionäre zu prüfen. "Ohne eine professionelle, unabhängige Fairness Opinion ist jeder Preis für die zu übertragenden Assets willkürlich", so Förtsch.

    Mittlerweile hat BioNTech reagiert - eine detaillierte Beantwortung der Fragen ist aber nicht erfolgt. Der an BioNTech übersendete Fragenkatalog sowie eine Einschätzung der Situation werden in den jeweils kommenden Ausgaben von DER AKTIONÄR, Börse Online und EURuro am Sonntag publiziert.

    Über die Börsenmedien AG

    Die Börsenmedien AG ist eines der führenden Medienhäuser für Finanzinformationen im deutschsprachigen Raum und vereint zahlreiche erfolgreiche Marken unter einem Dach. Dazu gehören die Börsenmagazine DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, EURuro und EURuro am Sonntag sowie zahlreiche Börsendienste und die PLASSEN Buchverlage.

    Als inhabergeführte Firmengruppe blickt die Börsenmedien AG mittlerweile auf über 30 Jahre Firmengeschichte zurück und repräsentiert mit mehr als 100 Finanzredakteuren und über 250 Mitarbeitern an den Standorten Kulmbach, München und Frankfurt Deutschlands größtes Verlagsangebot für Privatanleger.

    Auch in der digitalen Welt zählt das Medienhaus mit DER AKTIONÄR.TV, http://deraktionaer.de/ , http://finanztreff.de/ und http://boerse-online.de/ zu den beliebtesten Anlaufstellen für Finanzinformationen.

    Pressekontakt:

    Kent Gaertner
    Quadriga Communication GmbH
    Potsdamer Platz 5
    13129 Berlin
    E-Mail: mailto:gaertner@quadriga-communication.de
    Telefon: 030-30308089-13

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60313/6296537 OTS: Börsenmedien AG







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