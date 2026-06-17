Börsen Start Update
Börsenstart USA - 17.06. - Dow Jones stark +0,31 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:36) bei 52.194,42 PKT und steigt um +0,31 %.
Top-Werte: Caterpillar +2,13 %, American Express +1,50 %, JPMorgan Chase +1,49 %, Goldman Sachs Group +1,34 %, The Home Depot +1,07 %
Flop-Werte: Verizon Communications -2,72 %, Amazon -1,40 %, Coca-Cola -1,05 %, Johnson & Johnson -1,01 %, IBM -0,86 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:47) bei 30.040,17 PKT und steigt um +0,09 %.
Top-Werte: Applied Materials +7,56 %, Synopsys +4,65 %, Lam Research +4,65 %, ASML Holding NV NY +4,52 %, Broadcom +3,78 %
Flop-Werte: Old Dominion Freight Line -3,48 %, T-Mobile US -2,36 %, SanDisk Corporation -2,31 %, Meta Platforms (A) -2,02 %, Baker Hughes Company Registered (A) -1,86 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:27) bei 7.511,24 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Jabil +9,16 %, Applied Materials +7,56 %, Synopsys +4,65 %, Lam Research +4,65 %, Teradyne +4,10 %
Flop-Werte: Carvana Registered (A) -7,10 %, CME Group Registered (A) -5,30 %, SLB -3,56 %, Cboe Global Markets -3,54 %, Old Dominion Freight Line -3,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.