Börsenstart USA - 17.06. - Dow Jones stark +0,31 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:36) bei 52.194,42 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: Caterpillar +2,13 %, American Express +1,50 %, JPMorgan Chase +1,49 %, Goldman Sachs Group +1,34 %, The Home Depot +1,07 %

Flop-Werte: Verizon Communications -2,72 %, Amazon -1,40 %, Coca-Cola -1,05 %, Johnson & Johnson -1,01 %, IBM -0,86 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:47) bei 30.040,17 PKT und steigt um +0,09 %.

Top-Werte: Applied Materials +7,56 %, Synopsys +4,65 %, Lam Research +4,65 %, ASML Holding NV NY +4,52 %, Broadcom +3,78 %

Flop-Werte: Old Dominion Freight Line -3,48 %, T-Mobile US -2,36 %, SanDisk Corporation -2,31 %, Meta Platforms (A) -2,02 %, Baker Hughes Company Registered (A) -1,86 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:27) bei 7.511,24 PKT und fällt um -0,06 %.

Top-Werte: Jabil +9,16 %, Applied Materials +7,56 %, Synopsys +4,65 %, Lam Research +4,65 %, Teradyne +4,10 %

Flop-Werte: Carvana Registered (A) -7,10 %, CME Group Registered (A) -5,30 %, SLB -3,56 %, Cboe Global Markets -3,54 %, Old Dominion Freight Line -3,48 %