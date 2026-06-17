Applied Materials Aktie - Kurs legt am 17.06.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die Applied Materials Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,56 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Applied Materials Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 528,60€, mit einem Plus von +7,56 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Applied Materials ist führender Ausrüster der Halbleiter- und Displayindustrie. Kernprodukte sind Anlagen für Waferfertigung, Beschichtung, Lithografie-nahe Prozesse sowie Services und Software zur Prozessoptimierung. Starke Marktstellung dank Technologiebreite und Skaleneffekten. Wichtige Wettbewerber: ASML, Lam Research, KLA, Tokyo Electron. USP: breites Prozess-Portfolio, enge Kundenintegration, hohe F&E-Power.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Applied Materials einen Gewinn von +79,75 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +25,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +43,16 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +140,39 % gewonnen.

Während Applied Materials heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,09 %. Damit gehört Applied Materials heute zu den auffälligeren Werten.

Applied Materials Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +25,60 % 1 Monat +43,16 % 3 Monate +79,75 % 1 Jahr +251,09 %

Informationen zur Applied Materials Aktie

Stand: 17.06.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 794 Mio. Applied Materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 421,83 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von KLA Corporation, ASML Holding und Co.

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,20 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +4,15 %.

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Ob die Applied Materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Applied Materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.