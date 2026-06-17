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    CANCOM SE: Zustimmung bei Hauptversammlung – Alle Beschlüsse mit großer Mehrheit

    Stabile Dividende, klare Strategie, Fokus auf KI: CANCOM bestätigt auf der Hauptversammlung Kurs und Prognose für 2026 und setzt auf digitale Souveränität als Wachstumstreiber.

    CANCOM SE: Zustimmung bei Hauptversammlung – Alle Beschlüsse mit großer Mehrheit
    Foto: CANCOM SE
    • Hauptversammlung nahm alle Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit an und bestätigte die strategische Ausrichtung.
    • Dividende für das Geschäftsjahr 2025 unverändert bei 1,00 € je Aktie.
    • Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zur flexiblen Kapitalrückführung an Aktionäre.
    • CFO Thomas Stark: 2025 war durch ein verhaltenes, sich stabilisierendes Marktumfeld geprägt; zentrale Wachstumstreiber sind Artificial Intelligence (AI) und digitale Souveränität.
    • Prognose für 2026 bestätigt: Konzernumsatz erwartet bei 1.750–1.850 Mio. €, EBITDA 110–130 Mio. €, EBITA 55–75 Mio. €.
    • CANCOM-Profil: führender Digital Business Provider/AI‑Enabler mit rund 5.300 Mitarbeitenden, ~80 Standorten, ca. 1,7 Mrd. € Umsatz 2025; Notierung im TecDAX und SDAX.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei CANCOM SE ist am 17.06.2026.

    Der Kurs von CANCOM SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,25 % im Minus.
    24 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,70EUR das entspricht einem Minus von -0,19 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.433,66PKT (+0,43 %).


    CANCOM SE

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    ISIN:DE0005419105WKN:541910
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