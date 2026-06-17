Fläche für Airbus-Flugzeugsegmente im Hamburger Hafen erweitert
- Fläche am Hamburger Hafen für Airbussegmente erweitert
- Kapazität verdoppelt auf Platz für 20 Segmente
- Reederei Cosco verschifft Segmente nach Tianjin
HAMBURG (dpa-AFX) - Im Hamburger Hafen ist eine Fläche für Flugzeugsegmente des Herstellers Airbus erweitert worden. Die Kapazität ist verdoppelt worden, wie der Terminalbetreiber Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA ) mitteilte. Es gebe auf dem Containerterminal Tollerort nun Platz für 20 Airbus-Segmente. Die Fläche sei vergrößert worden, weil der Bedarf gestiegen sei.
Die HHLA teilt weiter mit, dass seit 2008 vormontierte Segmente aus dem nahe gelegenen Airbus-Werk auf dem Terminal zwischengelagert werden. Die chinesische Reederei Cosco transportiert die Segmente zur Endmontage nach Tianjin in China, wo Airbus ein Werk betreibt./lkm/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 186,8 auf Tradegate (17. Juni 2026, 16:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +7,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 147,57 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von -0,83 %/+21,15 % bedeutet.
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Allerdings ist ein gewisses Überraschungspotenzial hier durchaus gegeben. Ich sehe den Standort Hamburg und die Beteiligung der Stadt nicht als Nachteil für die Abfindung. Eher im Gegenteil. Daher will ich hier unbedingt dabei sein und würde bei Schwäche auch nochmal die Hand aufhalten. Viel Erfolg Alle!