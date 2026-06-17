Fläche für Airbus-Flugzeugsegmente im Hamburger Hafen erweitert

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 186,8 auf Tradegate (17. Juni 2026, 16:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +7,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 147,57 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von -0,83 %/+21,15 % bedeutet.