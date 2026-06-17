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    Fläche für Airbus-Flugzeugsegmente im Hamburger Hafen erweitert

    Für Sie zusammengefasst
    • Fläche am Hamburger Hafen für Airbussegmente erweitert
    • Kapazität verdoppelt auf Platz für 20 Segmente
    • Reederei Cosco verschifft Segmente nach Tianjin
    Fläche für Airbus-Flugzeugsegmente im Hamburger Hafen erweitert
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Im Hamburger Hafen ist eine Fläche für Flugzeugsegmente des Herstellers Airbus erweitert worden. Die Kapazität ist verdoppelt worden, wie der Terminalbetreiber Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA ) mitteilte. Es gebe auf dem Containerterminal Tollerort nun Platz für 20 Airbus-Segmente. Die Fläche sei vergrößert worden, weil der Bedarf gestiegen sei.

    Die HHLA teilt weiter mit, dass seit 2008 vormontierte Segmente aus dem nahe gelegenen Airbus-Werk auf dem Terminal zwischengelagert werden. Die chinesische Reederei Cosco transportiert die Segmente zur Endmontage nach Tianjin in China, wo Airbus ein Werk betreibt./lkm/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 186,8 auf Tradegate (17. Juni 2026, 16:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +7,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 147,57 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von -0,83 %/+21,15 % bedeutet.





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