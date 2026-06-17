G7-Staaten wollen mehr Kinderschutz im Internet
- Wirksame Alterskontrollen und elterliche Steuerung
- Verbot sexualisierter Kinderbilder und Deepfakes
- Algorithmen nicht auf Suchtförderung und Bindung
ÉVIAN (dpa-AFX) - Die G7-Staaten wollen den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet deutlich verbessern und erhöhen dafür den Druck auf Plattformbetreiber und Anbieter von KI-Diensten. In einer beim Gipfeltreffen in Évian veröffentlichten Erklärung verlangen sie unter anderem wirksamere Alterskontrollen, mehr Schutzmechanismen und ein konsequentes Vorgehen gegen sexuellen Missbrauch und Deepfakes.
"Wir, die Staats- und Regierungschefs der G7, verpflichten uns dazu, einen sicheren digitalen Raum für Minderjährige (.) zu schaffen, der ihre Entwicklung, Bildung und ihr Wohlergehen fördert", heißt es in dem Text.
Anbieter digitaler Dienste hätten die wichtige Aufgabe und Möglichkeit, digitale Plattformen bereitzustellen, die von Grund auf sicher gestaltet seien. Eltern, Erziehungsberechtigte und Betreuungspersonen sollten zudem in die Lage versetzt werden, die Online-Erfahrungen von Minderjährigen zu begleiten und zu steuern - zum Beispiel durch Instrumente der elterlichen Kontrolle.
Diskussionen gibt es unter anderem über mögliche Gefahren von Plattformen wie TikTok, Instagram oder Snapchat .
Gruppe warnt vor Risiken
Grundsätzlich betonen Bundeskanzler Friedrich Merz und die anderen Staats- und Regierungschefs, dass digitale Dienste eine sehr positive Rolle spielen können - etwa, indem sie Lernmöglichkeiten verbessern und Kreativität und sozialer Vernetzung fördern. Dennoch gebe es auch Risiken für Kinder und Jugendliche. So könnten Kinder illegalen oder für ihr Alter unangemessenen Inhalten und Interaktionen ausgesetzt werden, die ihrer psychischen Gesundheit und ihrem Wohlbefinden schadeten.
In diesem Zusammenhang verweisen die G7-Spitzen auch darauf, dass bestimmte Dienste auf die Maximierung von Aufmerksamkeit und Nutzerbindung ausgelegte Funktionen enthielten und diese zu zwanghaftem oder suchtähnlichem Verhalten führen könnten. Empfehlungssysteme für Inhalte sollten - sofern sie eingesetzt werden - so gestaltet sein, dass sie altersgerechte Inhalte hervorheben und die Konfrontation mit Risiken verringern, erklären die Staats- und Regierungschefs.
Gefährliche Inhalte sollen aktiv gesucht werden
Mit Blick auf den Kampf gegen Missbrauch und Deepfakes fordert die G7 ein umfassendes Verbot von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs, nicht einvernehmlich verbreiteten intimen Bildern und Deepfakes mit sexuellem Bezug. Plattformen sollen demnach solche Inhalte erkennen und entfernen. Schutzmaßnahmen werden zudem auch verlangt, um Kinder und Jugendliche vor Extremisten und Terroristen im Internet zu schützen.
Der Gruppe der Sieben (G7) gehören neben den USA und Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan sowie die Europäische Union an. Sie versteht sich seit dem Ausschluss Russlands wegen der Annexion der Krim 2014 als Wertegemeinschaft der großen Demokratien westlicher Prägung./aha/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 506,1 auf Tradegate (17. Juni 2026, 16:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 839,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 810,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 908,00USD was eine Bandbreite von +61,84 %/+81,42 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meta Platforms (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Letztendlich stösst man an die Grenzen des Werbewachstums, spürt wahrscheinlich schon die Konjunkturabkühlung. Insta ist das einzige, was die junge Generation noch wirklich benutzt, wenn ich Facebook sage, werde ich dumm angeschaut, und die Migration einer WA-Gruppe auf Signal ist kein Ding.
Meta Platforms - Zielzone 20$ entfernt!
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Meine Beiträge stehen mal mehr mal weniger in der Kritik, weil viele mit Charttechnik nichts anfangen können. Ist auch völlig ok, sofern man sachlich bleibt. Ich glaube bis auf meine Kryptobeiträge gab es kaum so viel Spott und Häme zu einem Beitrag wie zu Meta vor rund 4 Monaten. Dort ging ich bei einem Stand von rund 700$ davon aus, dass der Kurs unter die 500$ fallen wird. Denn nach meiner Meinung befindet sich der Meta Aktienkurs am Ende einer ABC Korrektur in der finalen Welle C, nach einem 5 welligen und impulsiven Anstieg. Da hierbei die Wellen A und B verhältnismäßig kleine Korrekturtiefen/Höhen erreichten ging ich damals davon aus, dass auch die C ggf. nicht das übliche Potential bis unter das 618er aufbringen würde. Entsprechend setzte ich die Zielzone vorerst an das 382er bei 498$ bis 50er bei 407$. Damals hieß es, dass das eine Korrektur von fast 500 Milliarden bedeuten würde und das niemals passieren wird, weil KI Boom usw. usw. Ok… fast 250$ Korrektur und ein Verlust von über 600 Milliarden Marktkapitalisierung (vom Hoch der B) später steht der Kurs 20$ vor meiner Zielzone.
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Meta ist kurzfristig in eine sehr impulsive Korrekturphase übergegangen, die fast die gesamten Magnificent 7 erfasst hat. Bei NVIDIA bin ich seit einigen Wochen mit Below Average Short und bei Meta plane ich zum Ende der Korrektur einen Einstieg. Da sich Meta aber derzeit eher immer schwächer zeigt, werde ich beim erreichen der Oberkante der Zielzone NICHT einsteigen! Ich warte hier was der Kurs weiter macht und plane den Einstieg kurzfristig, wenn sich im Chart tatsächlich eine echte Trendwende zeigt. Damit lasse ich wohl gut und gern ein paar mehr Prozent vom späteren Tief liegen aber derzeit ist mir der Gesamtmarkt viel zu aufgebracht. Ggf. kann sogar das Worst Case Szenario eintreffen bei 400$-300$. Denn es bleibt abzuwarten ob sich die Korrekturen der Magnificent 7 gegenseitig verstärken, so wie es umgekehrt auch die letzten Jahre bei den Anstiegen der Fall war. Eine Trendwende dürfte bei Meta erwartungsgemäß explosiv erfolgen, sodass man stetig den Kurs beobachten sollte, sofern man einen Einstieg plant! Aktuell tue ich bei Meta also nichts außer beobachten und ggf. kurzfristig einsteigen, wenn eine Trendwende im Chart zu sehen ist.
***Hinweis: Ich bin privat nicht in Meta investiert, plane aber einen Einstieg im Musterdepot Magnificent World List. Meine Musterdepots sind langfristig orientiert mit einer Buy and Hold Strategie. Ich handle grundsätzlich und überwiegend nach charttechnischen Zielzonen, die ich mir selbst erarbeite. Daher sind für mich aktuelle politische, unternehmerische oder sonstige Ereignisse für die Entscheidung irrelevant. Bitte verabschiedet euch von der Erwartung bei mir Käufe und Verkäufe auf dem Allzeittief bzw. Allzeithoch zu finden. Diesen unrealistischen Anspruch habe ich nicht! Betreibt auch kein CopyTrading, wo ihr den Namen des Unternehmens noch nie gehört habt. Seht alles was ich poste und meine Musterdepots als Denkanstoß, Diskussionsanregung und Hilfe eure eigenständigen Investmententscheidungen zu treffen!***