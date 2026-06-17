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    US Private Debt & Investorendialog: Insights mit Almer & Wegmann

    Zwischen reifem US‑Markt und konservativem Europa eröffnen sich im DACH‑Mittelstand attraktive Private‑Debt‑Chancen – vorausgesetzt, Struktur, Covenants und Managerwahl stimmen.

    US Private Debt & Investorendialog: Insights mit Almer & Wegmann
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • US Direct Lending vs. europäisches Private Debt: US‑Markt ist tiefer, reifer und standardisierter, zeigt aber zunehmende Probleme (komprimierte Spreads, weichere Covenants, höheres Leverage, Shadow‑Default‑Rate ~5–6%); Europa ist fragmentierter, konservativer strukturiert und bietet oft stärkere Covenants und bessere risikoadjustierte Spreads (kein Währungsabsicherungsproblem für Euro‑Investoren).
    • Attraktive Chance im europäischen Lower‑Mid‑Market (Fokus DACH, Finanzierungsgrößen ~10–75 Mio. EUR): Banken ziehen sich (Basel IV) zurück, Credit‑Suisse‑Wegfall in CH schafft Finanzierungslücke, wodurch spezialisierte Private‑Credit‑Anbieter Raum gewinnen.
    • Zentrale Sorgen institutioneller Investoren: Risiko von Covenant‑lite, hohem Leverage und Payment‑in‑Kind‑Strukturen in sponsorgetriebenen Deals; außerdem Makro‑/geopolitische Resilienz, Bewertung/Overpaying und Umgang mit möglichen Workouts.
    • Bedeutung für Asset‑Allokation: Private Debt hat sich zur etablierten Anlageklasse entwickelt; senior besicherte Direktkredite kombinieren vergleichsweise geringe Volatilität mit attraktiven Renditen und bieten direkten Zugang zum Kreditnehmer, aktives Monitoring und Eingriffsmöglichkeiten — Allokation sollte strategisch erfolgen und manager‑/strukturorientiert sein.
    • Marktstruktur, Herausforderungen und Opportunitäten: 2025 Rekord‑Fundraising in Europa erhöht Deployment‑Druck und Wettbewerb auch im Mid‑Market; zugleich bieten weniger kompetitive, gut strukturierte, erstrangig besicherte Transaktionen mit solidem Pricing Chancen für selektive Manager.
    • Positionierung von DANEO / Daneo Partners: Seit 2018 fokussiert auf DACH‑Mittelstand, lokal verwurzelt mit proprietärem Dealflow; Strategie: erstrangig besicherte Kredite, konservative Leverage‑Profile, starke Covenants und aktives Monitoring — dadurch nach eigener Einschätzung gut für das aktuelle Umfeld geeignet.







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