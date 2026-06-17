Eurokurs gibt vor US-Zinsentscheidung etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed leicht gesunken. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung knapp unter 1,16 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1591 (Dienstag: 1,1594) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8627 (0,8625) Euro.

Die Anleger warten auf die Zinsentscheidung der Fed am Abend. Bei der ersten Entscheidung unter dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh wird zwar keine Änderung beim Leitzins erwartet. Die Sitzung könnte aber Hinweise liefern, welche Neuerungen er plant. "Die Märkte wollen vor allem wissen, ob die Fed unabhängig bleibt oder ob der politische Einfluss des Weißen Hauses zunimmt", glaubt der Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro.