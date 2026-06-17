Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.06.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.06.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Commerzbank
Tagesperformance: +5,13 %
Tagesperformance: +5,13 %
Platz 1
Performance 1M: +2,65 %
Performance 1M: +2,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert derzeit ein sachlich bis leicht spekulativ optimistischer Ton. In den letzten 14 Tagen pendelte der Kurs um 37–38 Euro, mit Hoffnungen, dass das Umtauschangebot oder eine Verlängerung den Wert über 40 Euro treiben könnte. Fundamentale Daten bleiben uneinheitlich; Ziele von 42–45 Euro werden bei einer möglichen feindlichen Übernahme diskutiert. Squeeze-Out- und Konsolidierungsoptionen werden thematisiert; Unsicherheit bleibt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +4,48 %
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 2
Performance 1M: +8,97 %
Performance 1M: +8,97 %
Zalando
Tagesperformance: +3,79 %
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 3
Performance 1M: +20,16 %
Performance 1M: +20,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Quelle: wallstreetONLINE-Forum. Sentiment gemischt: Kurzfristig Widerstand bei 27–28 €, SL bei ca. 24 €. Analysten bleiben überwiegend optimistisch; Durchschnittliches Ziel ca. 36 €, Top-Ziele 53 €, 44 €, 42 €. Übernahmen eher unwahrscheinlich; Wachstumsaussichten gut. 14-Tage-Entwicklung: keine konkrete Zahl genannt; Diskussionen zu Auf- und Abwärtsbewegungen.
Bayer
Tagesperformance: +3,75 %
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 4
Performance 1M: -4,61 %
Performance 1M: -4,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Bayer gemischt. Die 14-Tage-Kursentwicklung gilt als seitwärts mit leichten Erholungen; charttechnisch bleibt Druck (LYNX). Positive Impulse: Perfuse-Übernahme und FDA-Zulassung von Gadoquatrane. Negative Einflüsse: Monsanto/Durnell-Entscheidungen. Gute News könnten über 50 € führen; schlechte News lösen Abgaben aus. Insgesamt vorsichtig optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,35 %
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 5
Performance 1M: +15,04 %
Performance 1M: +15,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank gemischt, tendenziell leicht bullish. Kursregionen 27–34 €, 30 € als Ausbruchsziel und 34–40 € bis 2026. Marktwert ca. 57 Mrd. €, Risiko durch Derivate/KO-Levels. Amundi-Stimmrechte als wenig relevant. Operative Entwicklung wird positiv bewertet.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 6
Performance 1M: -10,48 %
Performance 1M: -10,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte, technisch geprägte Stimmung zu Siemens Energy. Unterstützung liegt bei 138–140 €, Erholung bis ca. 150 €, Widerstand um 158–160 €. Die letzten 14 Tage waren volatil (ca. 138–160 € Band) mit deutlich erhöhtem Volumen. Fundamentale Sicht ist geteilt; Risiko bleibt hoch.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +3,08 %
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 7
Performance 1M: +15,15 %
Performance 1M: +15,15 %
BMW
Tagesperformance: -2,72 %
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 8
Performance 1M: -20,28 %
Performance 1M: -20,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW
BMW-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, zuletzt überwiegend vorsichtig. Nach der Gewinnwarnung rutschte der Kurs auf ca. 62 EUR ab (Tief 58–60 EUR). Technisch deutlicher Abwärtstrend, RSI im Unterverkauf, 50/200-Tage-Linien belastet. Analysten: Goldman bleibt Buy (107 EUR), Jefferies senkt Ziel auf 70 EUR, UBS neutral (88 EUR). Kursentwicklung der letzten 14 Tage deutlich rückläufig (~−10%).
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 9
Performance 1M: -4,83 %
Performance 1M: -4,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
wallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen gemischtes bis leicht skeptisches Sentiment zur Telekom. In den letzten 14 Tagen kurslich eher volatil mit Abwärtsrisiken: Charttechnik spricht von 24 Euro als Unterkante; einige sehen Potenzial um 29–30 Euro. Diskussionen drehen sich um Fusion TMUS/Telekom, Bewertungen, 5G und Starlink-Kooperationen. Insgesamt bleibt Unsicherheit hoch.
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 10
Performance 1M: +0,28 %
Performance 1M: +0,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall ist gemischt. Kurzfristig werden Kurszuckungen diskutiert; fundamental bleibt die starke Auftragslage/Backlog als positives Signal, während der Kurs-Hype abklingt. Katalysatoren: potenzieller 2,7-Mrd.-Deal in Spanien, HX81-Vorstellung; Indra-Vertrag unklar und Wettbewerbsrechtsstreitigkeiten. 14-Tage-Entwicklung wird nicht exakt genannt; insgesamt eher vorsichtig optimistisch.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 11
Performance 1M: +2,67 %
Performance 1M: +2,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
VW-Vz-Sentiment laut wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Hohe Verschuldung (über 400 Mrd EUR) und Moody’s-Downgrades werden diskutiert, doch Forderungen/Vermögenswerte könnten Lage mildern; Ausblick teils stabil. Transformation (Elektro/Software) und Kostenstrukturen im Fokus. Hauptversammlung morgen; Osnabrück-Produktion gedrosselt. Eine konkrete 14-Tage-Performance fehlt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 59,65%
|PUT: 40,35%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 19,30 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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