Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Bayer gemischt. Die 14-Tage-Kursentwicklung gilt als seitwärts mit leichten Erholungen; charttechnisch bleibt Druck (LYNX). Positive Impulse: Perfuse-Übernahme und FDA-Zulassung von Gadoquatrane. Negative Einflüsse: Monsanto/Durnell-Entscheidungen. Gute News könnten über 50 € führen; schlechte News lösen Abgaben aus. Insgesamt vorsichtig optimistisch.