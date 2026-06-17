Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 17.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AIXTRON
Tagesperformance: +7,14 %
Tagesperformance: +7,14 %
Platz 1
Performance 1M: +10,23 %
Performance 1M: +10,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Aixtron gemischt: JPMorgan hebt das Kursziel auf 70 Euro und bewertet die Aktie weiterhin als Overweight; GaN/SiC-Potenziale sowie die 2026-Guidance (530–590 Mio €) stützen eine positive Grundstimmung. Kerrisdale-Analysen lösen Skepsis aus; Diskussionen zu Aufträgen, Veeco-Vergleichen und Bestell-Forecasts. Kurs zeigte in den letzten 14 Tagen moderaten Aufwärtsdruck.
Nordex
Tagesperformance: +5,94 %
Tagesperformance: +5,94 %
Platz 2
Performance 1M: -10,53 %
Performance 1M: -10,53 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 3
Performance 1M: -17,84 %
Performance 1M: -17,84 %
United Internet
Tagesperformance: -2,98 %
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 4
Performance 1M: -6,89 %
Performance 1M: -6,89 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 5
Performance 1M: -17,87 %
Performance 1M: -17,87 %
Ottobock
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 6
Performance 1M: -17,87 %
Performance 1M: -17,87 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 7
Performance 1M: -0,56 %
Performance 1M: -0,56 %
Evotec
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 8
Performance 1M: -2,40 %
Performance 1M: -2,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein vorsichtig-skeptischer Anleger-Sentiment zu Evotec. Insider-Verkäufe des CSO Dohrmann (signifikanter Aktienanteil) werden als negatives Signal gesehen; Diskussionen drehen sich um Risikomanagement, Pensionen und mögliche weitere Kursrückgänge. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: tendenziell rückläufig, grob von ca. 13€ auf rund 11€; mittelfristig bleibt die Bewertung unklar. Quelle: wallstreetONLINE.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 9
Performance 1M: -4,83 %
Performance 1M: -4,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
wallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen gemischtes bis leicht skeptisches Sentiment zur Telekom. In den letzten 14 Tagen kurslich eher volatil mit Abwärtsrisiken: Charttechnik spricht von 24 Euro als Unterkante; einige sehen Potenzial um 29–30 Euro. Diskussionen drehen sich um Fusion TMUS/Telekom, Bewertungen, 5G und Starlink-Kooperationen. Insgesamt bleibt Unsicherheit hoch.
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