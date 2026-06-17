Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 17.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
ASML Holding
Tagesperformance: +5,62 %
Tagesperformance: +5,62 %
Platz 1
Performance 1M: +22,55 %
Performance 1M: +22,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding
ASML-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt: Gewinnmitnahmen (50–70% realisiert; teils 150% Gewinn), Trailing Stop-Loss aktiv; andere halten weiter, warnen vor Marktübertreibung. AI/KI-Korrekturen als möglicher Einfluss. Ausdrückliche Vergleiche zu Ausrüstungswerten wie AMAT, Lam Research, KLA Tencor. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: konkrete Zahl nicht angegeben.
Bayer
Tagesperformance: +3,97 %
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 2
Performance 1M: -4,61 %
Performance 1M: -4,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Bayer gemischt. Die 14-Tage-Kursentwicklung gilt als seitwärts mit leichten Erholungen; charttechnisch bleibt Druck (LYNX). Positive Impulse: Perfuse-Übernahme und FDA-Zulassung von Gadoquatrane. Negative Einflüsse: Monsanto/Durnell-Entscheidungen. Gute News könnten über 50 € führen; schlechte News lösen Abgaben aus. Insgesamt vorsichtig optimistisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -3,89 %
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 3
Performance 1M: +6,54 %
Performance 1M: +6,54 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +3,27 %
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 4
Performance 1M: +15,04 %
Performance 1M: +15,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Deutsche Bank gemischt, tendenziell leicht bullish. Kursregionen 27–34 €, 30 € als Ausbruchsziel und 34–40 € bis 2026. Marktwert ca. 57 Mrd. €, Risiko durch Derivate/KO-Levels. Amundi-Stimmrechte als wenig relevant. Operative Entwicklung wird positiv bewertet.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 5
Performance 1M: -10,48 %
Performance 1M: -10,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine gemischte, technisch geprägte Stimmung zu Siemens Energy. Unterstützung liegt bei 138–140 €, Erholung bis ca. 150 €, Widerstand um 158–160 €. Die letzten 14 Tage waren volatil (ca. 138–160 € Band) mit deutlich erhöhtem Volumen. Fundamentale Sicht ist geteilt; Risiko bleibt hoch.
BBVA
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 6
Performance 1M: +14,68 %
Performance 1M: +14,68 %
BMW
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 7
Performance 1M: -20,28 %
Performance 1M: -20,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BMW
BMW-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt, zuletzt überwiegend vorsichtig. Nach der Gewinnwarnung rutschte der Kurs auf ca. 62 EUR ab (Tief 58–60 EUR). Technisch deutlicher Abwärtstrend, RSI im Unterverkauf, 50/200-Tage-Linien belastet. Analysten: Goldman bleibt Buy (107 EUR), Jefferies senkt Ziel auf 70 EUR, UBS neutral (88 EUR). Kursentwicklung der letzten 14 Tage deutlich rückläufig (~−10%).
argenx
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 8
Performance 1M: +10,40 %
Performance 1M: +10,40 %
UniCredit
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 9
Performance 1M: +11,68 %
Performance 1M: +11,68 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 10
Performance 1M: +5,54 %
Performance 1M: +5,54 %
Banco Santander
Tagesperformance: +2,05 %
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 11
Performance 1M: +17,70 %
Performance 1M: +17,70 %
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