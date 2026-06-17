Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 17.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.06.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Lenzing
Tagesperformance: +11,73 %
Tagesperformance: +11,73 %
Platz 1
Performance 1M: +15,78 %
Performance 1M: +15,78 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +9,53 %
Tagesperformance: +9,53 %
Platz 2
Performance 1M: +94,12 %
Performance 1M: +94,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Im wallstreetonline-Forum ist das Anleger-Sentiment zu AT&S Austria Technologie & Systemtechnik gemischt: Kursziel 200 €, Spekulationen auf 300 €, aber auch Gegenwind. Neue Meldungen zu AI-Substratkapazitäten in Kulim und ein erhöhter Ausblick für 2026/27 stützen Fundamentals (Umsatz +45–55 %, EBITDA 32–37 %, Capex 1,0–1,2 Mrd €, Investitionen 1,5–2,0 Mrd.). In 14 Tagen Kursbereiche 140–210 €, aktuell 160–200 €.
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +3,59 %
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 3
Performance 1M: +17,95 %
Performance 1M: +17,95 %
PORR
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 4
Performance 1M: +27,13 %
Performance 1M: +27,13 %
BAWAG Group
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 5
Performance 1M: +18,94 %
Performance 1M: +18,94 %
OMV
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 6
Performance 1M: -11,83 %
Performance 1M: -11,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu OMV
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu OMV: kurzfristig drückt die neue Dividendenlogik und der Borouge-Umbau, langfristig bleibt der Chemie-Wachstumstreiber attraktiv. Kurs um 57–59 EUR; in den letzten 7 Tagen minus 7,6% (ex-Dividende am 8. Juni verzerrt das Bild). YTD ca. +22%. Emma Delaney wird ab Sep 2026 CEO; Borouge-Dividende ab 2027 stärker an operativem Cashflow gebunden.
Wienerberger
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 7
Performance 1M: +3,86 %
Performance 1M: +3,86 %
STRABAG
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 8
Performance 1M: +1,67 %
Performance 1M: +1,67 %
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