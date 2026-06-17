Robinhood Markets Registered (A) Aktie mit kräftigem Kursplus - 17.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Robinhood Markets Registered (A). Sie steigt um +8,80 % auf 90,48€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Robinhood Markets Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 90,48€, mit einem Plus von +8,80 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Robinhood Markets Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +38,54 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +26,84 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,72 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Robinhood Markets Registered (A) eine negative Entwicklung von -13,98 % erlebt.

Während Robinhood Markets Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,18 %. Damit gehört Robinhood Markets Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +26,84 % 1 Monat +36,72 % 3 Monate +38,54 % 1 Jahr +26,64 %

Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

Stand: 17.06.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 791 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,42 Mrd.EUR € wert.

Das US-amerikanische Finanztechnologieunternehmen kam im aktuellen Börsenjahr bislang nicht wirklich in Schwung. Doch in dieser Woche meldeten sich die Bullen erstmals wieder zurück.

Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.