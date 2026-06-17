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    6 Auszeichnungen krönen die rekordverdächtige Leistung des Cannabis-Züchters 42 Fast Buds beim Autoflower World Cup 2026

    BERLIN, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Cannabis-Züchter 42 Fast Buds sicherte sich beim Autoflower World Cup 2026 sechs Auszeichnungen, darunter den Titel „Bester Autoflower-Züchter 2026" sowie Spitzenplatzierungen für Mendo Frost Auto, Gorilla Z Auto, Mango Frost Auto, Mango Cherry Runtz Auto und GMO Auto. Der Wettbewerb, dessen Beiträge von einer internationalen Expertenjury aus Deutschland, Kanada, Spanien und den Vereinigten Staaten bewertet wurden, umfasste mehr als 75 Einsendungen aus der gesamten Branche. Fünf der zehn Einsendungen von Fast Buds schafften es aufs Podium, wodurch das Unternehmen zum meistausgezeichneten Züchter der diesjährigen Veranstaltung wurde und die erfolgreichste Teilnahme am Autoflower World Cup in der Unternehmensgeschichte verbuchen konnte.

    Six Trophies at Autoflower World Cup 2026 Berlin | Best Breeder 2026

    Zu den Auszeichnungen gehörten:

    • Bester Züchter für selbstblühende Sorten bei 2026 – 42 Fast Buds
    • 1. Platz – Kategorie Indica – Mendo Frost Auto"
    • 2. Platz – Kategorie Indica – Gorilla Z Auto
    • 2. Platz – Kategorie Sativa – Mango Frost Auto
    • 3. Platz – Kategorie Sativa – Mango Cherry Runtz Auto
    • 3. Platz – Beste neue Autoflower-Sorte – GMO Auto

    Rekordergebnisse durch eigenen Anbau

    Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte hat 42 Fast Buds alle Wettbewerbsbeiträge vollständig im eigenen Haus ausgewählt, angebaut und aufbereitet. Viele der bisherigen Wettbewerbserfolge des Unternehmens wurden von talentierten Züchtern aus der Fast Buds-Community errungen, und diese Erfolge sind nach wie vor ein wichtiger Teil der Markengeschichte. Für die Ausgabe 2026 wollte Fast Buds jedoch herausfinden, was passieren würde, wenn dasselbe Team, das für die Züchtung, Prüfung und Verfeinerung der Genetik in Tausenden von Selektions- und Produktionszyklen verantwortlich war, diese auch auf die Wettbewerbsbühne bringen würde. Das Ergebnis war eine rekordverdächtige Leistung: 10 eingereichte Beiträge, 5 Podiumsplätze, 6 gewonnene Auszeichnungen und 50 % aller Podiumsplätze.

    „Mendo Frost Auto" belegt den ersten Platz in der Indica-Kategorie

    An der Spitze der preisgekrönten Produktpalette stand „Mendo Frost Auto", das beim Autoflower World Cup 2026 den ersten Platz in der Indica-Kategorie belegte. Dieser Sieg ist ein weiterer Meilenstein für eines der ehrgeizigsten Zuchtprojekte von Fast Buds. Mendo Frost Auto wurde aus zwei bewährten Champion-Genetiken entwickelt – Frostbanger Auto, das beim Autoflower World Cup 2025 zu den stärksten Teilnehmern zählte, und Mendo Frost, dem Gewinner des American Autoflower Cup 2025 – und wurde geschaffen, um erstklassige Potenz, Harzproduktion und Gesamtleistung in einer einzigen Sorte zu vereinen. Ein Jahr später hat das Projekt bereits einen internationalen Titel errungen.

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    PR Newswire (dt.)
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    6 Auszeichnungen krönen die rekordverdächtige Leistung des Cannabis-Züchters 42 Fast Buds beim Autoflower World Cup 2026 BERLIN, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ - Der Cannabis-Züchter 42 Fast Buds sicherte sich beim Autoflower World Cup 2026 sechs Auszeichnungen, darunter den Titel „Bester Autoflower-Züchter 2026" sowie Spitzenplatzierungen für Mendo Frost Auto, Gorilla Z …
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