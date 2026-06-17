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    SpaceX – die engste Aktie

    SpaceX hat mit seinem IPO alle Rekorde gebrochen. Wir hätten diese Dynamik nahezu ohne Gewinnmitnahmen nicht erwartet. Bei Gettex liegt die Aktie schon seit Freitag Nachmittag oben im Ranking und der Handel läuft rege. Gleichzeitig war mit dem „Musk-Faktor“ zu rechnen, weshalb es von uns auch keine Short-Empfehlung gab und auch weiterhin nicht gibt. Denn man muss eigentlich noch mehr „Wahnsinn“ erwarten. Kursziele von 250 oder 300 USD sind denkbar, wobei dann wirklich die Short-Seite mit einem extrem spannenden Chance-Risiko-Verhältnis ins Spiel kommt. Nicolas hat die Gemengelage gestern in einem kleinen Reel auf Instagram und YouTube erklärt. Daniel hat sich das Produktangebot angesehen. 
     
     
    Warum ist die Aktie momentan so kompliziert zu lesen? 

    • Geringer „Free Float“: Nach dem IPO ist die Anzahl der frei handelbaren Aktien (Free Float) relativ gering. Das Emissionsvolumen war im Verhältnis zur gesamten Marktkapitalisierung nicht besonders hoch. Da es also nur wenige Verkäufer, aber ein extrem hohes Kaufinteresse gibt, entsteht eine gefährliche Mischung für Short-Seller. 

    • „Lock-up“-Fristen: Aktuell verhindert eine sogenannte „Lock-up“-Periode, dass Altaktionäre, frühe Investoren oder Mitarbeiter ihre Anteile schnell verkaufen können. Es wird jedoch erwartet, dass ab dem Quartalsbericht Mitte August erste Stücke auf den Markt kommen. Viele Mitarbeiter, die durch ihre Aktienoptionen zu Millionären geworden sind, werden diese Gewinne vermutlich realisieren wollen, was das Angebot erhöhen könnte.

    • Der „Brandbeschleuniger“ Optionsmarkt: Die Amerikaner spekulieren massiv mit Optionen. Steigt der Aktienkurs in Richtung der Basispreise von Call-Optionen (beispielsweise 220 USD), müssen die Stillhalter (die Verkäufer der Optionen) ihre Risiken begrenzen. Dies führt zu sogenannten „Squeezes“, die den Kurs weiter nach oben treiben. 

      Allerdings – Optionen sind wahnsinnig teuerDamit sind auch Absicherungsgeschäfte enorm teuer. Viele Aktionäre dürften über solche nachdenken – wenn Sie denn dürfen aus regulatorischen Gründen – aber aufgrund dessen vorerst davon absehen. Für Produkte die „vola schreiben“ sind die Konditionen natürlich hervorragend. Da werden wir in den kommenden Tagen etwas zeigen. 

    • Die Index-Aufnahmen: SpaceX wird im Juli in den Nasdaq aufgenommen. ETFs müssen in diesem engen Markt an ihre Stücke kommen… 






    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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