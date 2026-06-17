SpaceX – die engste Aktie

Geringer „Free Float“: Nach dem IPO ist die Anzahl der frei handelbaren Aktien (Free Float) relativ gering. Das Emissionsvolumen war im Verhältnis zur gesamten Marktkapitalisierung nicht besonders hoch. Da es also nur wenige Verkäufer, aber ein extrem hohes Kaufinteresse gibt, entsteht eine gefährliche Mischung für Short-Seller.

„Lock-up“-Fristen: Aktuell verhindert eine sogenannte „Lock-up“-Periode, dass Altaktionäre, frühe Investoren oder Mitarbeiter ihre Anteile schnell verkaufen können. Es wird jedoch erwartet, dass ab dem Quartalsbericht Mitte August erste Stücke auf den Markt kommen. Viele Mitarbeiter, die durch ihre Aktienoptionen zu Millionären geworden sind, werden diese Gewinne vermutlich realisieren wollen, was das Angebot erhöhen könnte.

Der „Brandbeschleuniger“ Optionsmarkt: Die Amerikaner spekulieren massiv mit Optionen. Steigt der Aktienkurs in Richtung der Basispreise von Call-Optionen (beispielsweise 220 USD), müssen die Stillhalter (die Verkäufer der Optionen) ihre Risiken begrenzen. Dies führt zu sogenannten „Squeezes“, die den Kurs weiter nach oben treiben.

Allerdings – Optionen sind wahnsinnig teuerDamit sind auch Absicherungsgeschäfte enorm teuer. Viele Aktionäre dürften über solche nachdenken – wenn Sie denn dürfen aus regulatorischen Gründen – aber aufgrund dessen vorerst davon absehen. Für Produkte die „vola schreiben“ sind die Konditionen natürlich hervorragend. Da werden wir in den kommenden Tagen etwas zeigen.