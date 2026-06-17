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    Micron, Sandisk, Nvidia – Warum der KI-Boom jetzt eine Pause einlegen könnte

    An den Finanzmärkten erleben wir aktuell ein spannendes Phänomen. Während der Dow Jones auf neue Rekordhochs klettert, zeigt sich bei den Tech-Giganten im Nasdaq eine leichte Korrektur. Besonders Halbleitertitel, die in den letzten Monaten die Märkte dominiert haben, schwächeln zuletzt. Was steckt dahinter? Experten sprechen von einer sogenannten „Sektor-Rotation“. Nicolas erklärt es auf Instagram.

    Die historische Dimension

    Ein Blick auf die Daten der letzten neun Wochen zeigt ein beeindruckendes, aber auch beunruhigendes Bild: Die Outperformance des Tech-Sektors gegenüber dem breiten S&P 500 ist historisch gesehen so extrem, wie wir es seit Beginn der Aufzeichnungen nicht mehr gesehen haben. Selbst der Vergleich zur berüchtigten Dotcom-Blase im Jahr 2000 zeigt, dass die aktuelle Dynamik noch stärker ist.

    Warum Tech bisher so stark war

    Dass Tech-Werte die Märkte angeführt haben, kommt nicht von ungefähr. Der KI-Boom hat die Nachfrage nach Chips und Infrastruktur in ungeahnte Höhen getrieben. Sogar Unternehmen wie Micron oder Sandisk, die oft als Nachzügler galten, konnten massiv profitieren. Das Problem dabei: Die „langweiligen“, klassischen Value-Aktien und defensiven Titel wurden von Investoren völlig ignoriert.

    Die Rückkehr zum Durchschnitt 

    An der Börse gilt ein ungeschriebenes Gesetz: Nach extremen Ausschlägen kommt es oft zu einer sogenannten „Mean Reversion“ – einer Rückkehr zum Durchschnitt. Wenn Tech-Aktien also über einen langen Zeitraum überdurchschnittlich stark gelaufen sind, ist es nur logisch, dass es zu Gewinnmitnahmen kommt.

    Das Kapital wandert dann meist in andere Bereiche. Das bedeutet konkret:

    • Tech-Aktien könnten kurzfristig eine Verschnaufpause einlegen.

    • Defensive Titel und Value-Aktien könnten das nachholen, was sie bisher verpasst haben.

    • Europäische Aktien könnten ebenfalls wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken.

    Was bedeutet das für den Markt?

    Die aktuelle Auswertung zeigt, dass der breite Markt (ohne den Hype um KI und Tech) seit März eigentlich kaum vom Fleck gekommen ist – obwohl die Gewinne der Unternehmen fundamental gesund sind. Genau hier liegt das Aufholpotenzial. In den kommenden Tagen und Wochen könnte sich also die Dynamik verschieben: Weg von den überhitzten Tech-Werten, hin zu den „vergessenen“ Werten im S&P 500.

    Fazit: Der aktuelle Trend zur Rotation könnte den Markt insgesamt gesünder machen. Anleger sollten also nicht nur auf die bekannten Tech-Namen schauen, sondern auch klassische Sektoren im Auge behalten, die bisher nicht am großen Boom teilhaben durften.






    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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