Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 17.06.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.356,43USD pro Feinunze und notiert damit +0,48 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 70,66USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,83 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 79,61USD und verzeichnet ein Plus von +0,19 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 76,06USD und verzeichnet ein Plus von +0,22 %.