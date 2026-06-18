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    Haben Sie das auf dem Zettel

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    Nicht Wetten, Getränke oder Snacks – diese Aktie ist der große WM-Gewinner

    Während viele Anleger auf Wettanbieter, Brauereien und Snack-Riesen schauen, rückt ein anderer Profiteur der Fußball-WM 2026 in den Fokus. Seine Aktie läuft seit Tagen stetig nach oben. Der große Gewinner heißt:

    Für Sie zusammengefasst
    Haben Sie das auf dem Zettel - Nicht Wetten, Getränke oder Snacks – diese Aktie ist der große WM-Gewinner
    Foto: DALL-E

    Airbnb! Nicht nur Stadien, Sponsoren und TV-Sender dürften von der Fußball-WM 2026 profitieren. Auch der US-Vermittler von Unterkünften zählt zu den Unternehmen, die auf eine Sonderkonjunktur durch das Turnier hoffen können. Wenn Fans aus aller Welt in die Gastgeberstädte in den USA, Kanada und Mexiko reisen, braucht es vor allem eines: Schlafplätze

    Während die FIFA mit Millionen von Fans in den gastgebenden Ländern rechnet, geht Airbnb ebenfalls von einem gewaltigen Ansturm auf seine Plattform aus. Nach Unternehmensangaben werden mehr als 380.000 Besucher auf der Plattform erwartet.

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    Es gibt fast 4 Milliarden US-Dollar zu verteilen

    Der geschätzte wirtschaftliche Effekt für die Gastgeberstädte soll bei rund 3,6 Milliarden US-Dollar liegen. Airbnb geht davon aus, dass die WM 2026 zum größten Beherbergungsereignis in der Geschichte des Unternehmens werden dürfte. 

    Besonders spannend für Anleger: Airbnb sieht nicht nur eine kurzfristige Buchungswelle. Das Unternehmen meldete, dass seit Beginn der eigenen Gastgeber-Offensive im Oktober 2025 mehr als 100.000 Wohnungen in den WM-Gastgeberstädten erstmals auf Airbnb gelistet wurden. Zugleich soll rund jeder sechste Gast, der für den Turnierzeitraum bucht, die Plattform erstmals nutzen.

    Damit geht es nicht nur um ein paar Wochen Fußballfieber. Für Airbnb könnte die WM auch ein Türöffner sein, um neue Gastgeber, neue Nutzer und neue Reisegewohnheiten an die Plattform zu binden. Genau darin liegt der Unterschied zu vielen klassischen WM-Profiteuren: Getränke- und Snackkonzerne verkaufen während des Turniers mehr Produkte. Airbnb könnte durch das Turnier zusätzliche Plattformnutzer langfristig an sich binden.

     

     

    Anleger registrieren die Story langsam 

    Seit fünf Handelstagen zieht der Kurs mittlerweile an und hat zuletzt auch wieder die 50 Tage-Linie übersprungen, was die kurzfristigen Aussichten für die Aktie weiter befeuert. Zudem liegt jetzt nicht nur das Jahreshoch wieder in Reichweite, auch das 52-Wochen-Hoch ist in greifbarer Nähe. 

    Airbnb Registered (A)

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    Mein Tipp: Langfristig denken

    Während die WM für Wettanbieter, Getränke- und Snackproduzenten sicherlich einen kurzfristigen Sondereffekt bietet, könnte es bei Airbnb anders aussehen. Wer mit dem Portal während der WM als Erstnutzer zufrieden war, der könnte seine zukünftige Urlaubsherberge ebenfalls über Airbnb buchen und nicht in einem Hotel.

    Damit bietet sich für den US-Konzern die Möglichkeit, neue Kunden langfristig an sich zu binden. Airbnb dürfte damit zu einem der direktesten Profiteure der Fußball WM werden. Wie groß der Gewinn für Airbnb sein wird, das werden die künftigen Quartalszahlen zeigen. 

    Die Halbjahreszahlen wird Airbnb wohl Mitte August vermelden. Bei den Zahlen zum ersten Quartal gab Airbnb eine Zielvorgabe von 3,54 und 3,60 Milliarden US-Dollar beim Umsatz aus. Dies entspricht einem Wachstum von 14 bis 16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

    Sollte die Fußball WM für Airbnb so verlaufen wie geplant, dann ist eine Überraschung bei der Zahlenvorlage nicht ausgeschlossen. Anleger können daher auch die Aktien bei sich im Depot einbuchen. 

     

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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