🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Anleihen geben vor Fed-Zinsentscheidung etwas nach

    US-Anleihen geben vor Fed-Zinsentscheidung etwas nach
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der Notenbank Fed leicht gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) gab um 0,07 Prozent auf 109,86 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,43 Prozent.

    Vor der Zinsentscheidung der Fed haben sich die Anleger am US-Anleihemarkt eher zurückgehalten. Bei der ersten Zinssitzung unter dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh wird zwar keine Änderung beim Leitzins erwartet. Die Sitzung könnte aber Hinweise liefern, welche Neuerungen er plant. "Die Märkte wollen vor allem wissen, ob die Fed unabhängig bleibt oder ob der politische Einfluss des Weißen Hauses zunimmt", sagte der Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro.

    Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten konnten die Kurse der Festverzinslichen nicht nachhaltig bewegen. Im Mai waren die Umsätze im US-Einzelhandel stärker als erwartet gestiegen. Sie legten im Monatsvergleich um 0,9 Prozent zu, während Volkswirte nur mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet hatten./jkr/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen geben vor Fed-Zinsentscheidung etwas nach Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der Notenbank Fed leicht gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) gab um 0,07 Prozent auf 109,86 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     