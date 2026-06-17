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    IPO/BöZ

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    Zeitplan für KNDS-IPO wackelt - Dissens zwischen Bund und Eigentümern

    Für Sie zusammengefasst
    • Börsengang von KNDS vor Sommerpause unsicher
    • Kaufpreisstreit zwischen Bund und Eigentümern
    • Bund fordert Einfluss auf Vorstand und Zeitplan
    IPO/BöZ - Zeitplan für KNDS-IPO wackelt - Dissens zwischen Bund und Eigentümern
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Chancen für den Börsengang des deutsch-französischen Panzerkonzerns KNDS noch vor der Sommerpause werden laut einem Pressebericht geringer. Wie die "Börsen-Zeitung" am Mittwoch unter Berufung auf Konzern- und Verhandlungskreise berichtet, liegen die Positionen der Bundesregierung und der deutschen Eigentümerfamilien Bode und Braunbehrens bei den Verhandlungen über einen Anteilsverkauf an den Bund in Höhe von 40 Prozent derzeit "weit auseinander". Dabei geht es vor allem um den Kaufpreis.

    Während der Bund sich laut Zeitung an dem beim Bookbuilding des geplanten Börsengangs zu bildenden Marktpreis orientiert, fordern die Vertreter der Familien einen Aufschlag. Eine solche Prämie aus Steuergeldern ließe sich für den Bund kaum rechtfertigen. Der Haushaltsausschuss des Bundestags muss zustimmen. Der Gesamtwert von KNDS werde am Markt auf 15 bis 20 Milliarden Euro taxiert, schreibt die "Börsen-Zeitung". Unabhängig von einem Aufschlag würden die Familien um die sieben Milliarden Euro erhalten. Zudem sei der vom Bund geforderte Einfluss auf die Vorstandsbesetzung umstritten, heißt es weiter. Die Bundesregierung hatte sich schon Mitte Mai laut Kreisen gegen einen Paketaufschlag auf den Kaufpreis ausgesprochen.

    Durch die festgefahrenen Verhandlungen gerät der Zeitplan für das größte europäische IPO (Initial Public Offering - Erstnotiz) dieses Jahres ins Wanken. Eigentlich müsste die "Intention to Float" (ITF), wie die Absichtserklärung im Fachjargon der Investmentbanker heißt, in wenigen Tagen erfolgen - spätestens bis Dienstag. "Für die ITF sollte feststehen, ob der Bund einsteigt oder nicht", sagt Stefanie Berlinger, Managing Partner beim IPO-Berater Lilja der Zeitung. Für die IPO-Investoren bliebe sonst offen, wer die Großaktionäre des Unternehmens sind.

    KNDS ist Hersteller von Waffensystemen wie dem Kampfpanzer Leopard 2 und der Panzerhaubitze 2000. Das Unternehmen entstand durch die Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter. Aktuell befindet sich KNDS im Besitz der deutschen Eigentümerfamilien Bode und Braunbehrens und der französischen Regierung./stk/men






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