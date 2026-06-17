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    Der Börsen-Tag

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    MDAX führt Rally an: Deutsche Indizes stark, TecDAX und S&P 500 schwächeln

    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes Bild: Während deutsche Indizes teils kräftig zulegen, treten einige US-Märkte und Technologiewerte spürbar auf die Stelle.

    Der Börsen-Tag - MDAX führt Rally an: Deutsche Indizes stark, TecDAX und S&P 500 schwächeln
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, zeigen jedoch deutliche Unterschiede in ihrer Dynamik. In Deutschland verzeichnet vor allem der MDAX die stärkste Aufwärtsbewegung. Der Index der mittelgroßen Werte steigt um 1,47 % auf 32.863,82 Punkte und liegt damit klar an der Spitze der beobachteten Indizes. Der DAX legt ebenfalls spürbar zu und gewinnt 0,71 % auf 24.945,08 Punkte. Auch der SDAX kann zulegen: Der Index der kleineren Werte steigt um 0,75 % auf 18.440,18 Punkte. Ein Ausreißer im deutschen Markt ist der TecDAX. Der Technologieindex notiert mit 3.951,31 Punkten leicht im Minus und verliert 0,03 %. Damit bleibt er als einziger der betrachteten deutschen Indizes hinter dem positiven Gesamttrend zurück. An der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild mit leichter Tendenz nach oben. Der Dow Jones steigt um 0,44 % auf 52.257,85 Punkte und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Der breiter gefasste S&P 500 bewegt sich hingegen kaum und gewinnt lediglich 0,01 % auf 7.516,21 Punkte – er tendiert damit nahezu unverändert. In der Gesamtschau präsentieren sich die deutschen Standard- und Nebenwerteindizes (DAX, MDAX, SDAX) heute deutlich fester als die großen US-Leitindizes, während der TecDAX und der S&P 500 eher eine Verschnaufpause einlegen.



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