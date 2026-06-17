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    Deutsche Anleihen wenig verändert vor US-Zinsentscheidung

    Deutsche Anleihen wenig verändert vor US-Zinsentscheidung
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed nur wenig verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,06 Prozent auf 126,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,93 Prozent.

    "Mit Spannung blickt der Markt auf die erste Sitzung unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh", heißt es in einem Kommentar der Dekabank. Bei der ersten Entscheidung unter dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh wird zwar allgemein keine Änderung beim Leitzins erwartet. Die Sitzung könnte aber Hinweise liefern, welche Neuerungen er plant. Außerdem warten die Anleger gespannt auf neue Prognosen der Fed-Mitglieder zur weiteren Zinsentwicklung./jkr/stk






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