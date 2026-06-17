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    Bayer erleichtert

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    Richter schickt US-Sammelvergleich zurück in Bundesstaat

    Bayer erleichtert - Richter schickt US-Sammelvergleich zurück in Bundesstaat
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Teilerfolg für Bayer : Der milliardenschwere US-Vergleich des Agrarchemiekonzerns um den Unkrautvernichter Glyphosat ist von einem Richter zurück an ein Gericht in Missouri verwiesen worden. Einige Kläger hatten ein US-Bundesgericht angerufen, um die Rechtmäßigkeit der Einigung zu prüfen. An dem Gericht in St. Louis (Missouri) sind laut Bayer die meisten Klagen zum glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup anhängig. "Die Entscheidung schafft die dringend benötigte Klarheit für alle Parteien und ermöglicht, dass das Genehmigungsverfahren dort fortgesetzt werden kann", hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme von Bayer. Die Aktien von Bayer legten zum Xetra-Handelsschluss um 4,8 Prozent auf 37,74 Euro zu.

    Bayer hatte den 7,25 Milliarden US-Dollar schweren Vergleich mit Klägern im Februar geschlossen. Er muss vom Gericht in St. Louis noch genehmigt werden, die meisten Kläger müssen ihm zustimmen. Eine Anhörung dazu findet am 9. Juli statt.

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    Daneben ist noch ein Verfahren am obersten US-Gericht anhängig, dem Supreme Court. Die Richter dort müssen entscheiden, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf von Unkrautvernichtern - wie Bayer argumentiert - über dem Recht von Bundesstaaten steht. Eine Entscheidung wird gegen Ende dieses Monats erwartet./men/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,85 % und einem Kurs von 37,60 auf Tradegate (17. Juni 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +9,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,92 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +5,82 %/+37,57 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Unsicherheit rund um ein anstehendes Supreme‑Court‑Urteil (Monsanto/Durnell) als Kurs‑Katalysator: Viele sehen die Aktie aktuell als Wette — positive Entscheidung könnte schnell über 50 € treiben, negative würde Anlass zum Verkauf geben. Charttechnisch bleibt Bayer laut LYNX unter Druck, zeigt aber erste Stabilisierung. Fundamentale Impulse kommen aus der Übernahme von Perfuse und der FDA‑Zulassung von Gadoquatrane.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

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