Richter schickt US-Sammelvergleich zurück in Bundesstaat

Daneben ist noch ein Verfahren am obersten US-Gericht anhängig, dem Supreme Court. Die Richter dort müssen entscheiden, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf von Unkrautvernichtern - wie Bayer argumentiert - über dem Recht von Bundesstaaten steht. Eine Entscheidung wird gegen Ende dieses Monats erwartet./men/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,85 % und einem Kurs von 37,60 auf Tradegate (17. Juni 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +9,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 36,92 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +5,82 %/+37,57 % bedeutet.