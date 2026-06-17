ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group anlässlich der "European Industrials Conference" der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, dass der Logistikkonzern die anhaltenden konjunkturellen und handelspolitischen Unsicherheiten meistern könne, schrieb Alexia Dogani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der nächsten Phase gehe es vor allem darum, das Volumenwachstum aus eigener Kraft wieder aufzunehmen, dabei die Kostendisziplin beizubehalten und die Vorteile einer verbesserten operativen Hebelwirkung zu nutzen./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 14:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 14:35 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 52,70 auf Tradegate (17. Juni 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +3,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,95 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 63,41 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -16,45 %/+13,94 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 60 Euro
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Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).