JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 60 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 52,70 auf Tradegate (17. Juni 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +3,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,95 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 63,41 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -16,45 %/+13,94 % bedeutet.