G7-Gipfel
Macron fordert mehr KI-Regulierung
ÉVIAN (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine bessere Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) gefordert, um Schaden für demokratische Gesellschaften zu verhindern. "Wir alle wollen die Chancen, die Produktivität, die Veränderungen und die Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und Digitalisierung nutzen, die die KI mit sich bringen kann", sagte Macron zum Abschluss des G7-Gipfels in Évian. "Aber niemand kann mehr die Auswirkungen der KI auf unsere Demokratien und unsere Gesellschaften ignorieren." Deshalb dränge sich die Notwendigkeit einer Regulierung auf, die auf internationaler Ebene erfolgen müsse.
Vor dem Hintergrund der jüngsten Blockade von Top-Software mit Künstlicher Intelligenz durch das US-Unternehmen Anthropic, die die US-Regierung angeordnet hatte, forderte Macron einen Schulterschluss demokratischer Länder. Nötig sei eine bessere Regulierung entsprechender KI-Anwendungen "um zu verhindern, dass sie in die Hände autoritärer Regime oder von Personen fallen, die unsere Cybersicherheit oder unsere Gesellschaften gefährden könnten".
In den nächsten Monaten wollten einige Demokratien mit dem Aufbau einer Kooperationsplattform beginnen, um gemeinsame Standards auch im Bereich der Cybersicherheit festzulegen./evs/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 315,3 auf Tradegate (17. Juni 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -2,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,47 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +53,71 %/+92,89 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Was hat eigentlich google seit der letzten Chartanalyse gemacht?
Google war gerade dabei den Abwärtstrend zu verlassen was ein Kaufsignal bedeutet.
Ja und ich traue mich gar nicht das Ergebnis zu zeigen, da es unglaublich ist. Ganze 250 Prozent konnte man verdienen und das mit einer soliden Aktie und keiner spekulativen Aktie die gepusht wird. Solide Arbeit lohnt sich langfristig immer.
Ich wünsche jedem den grösstmöglichen Erfolg.
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Ja, wenn Alphabet mitgeteilt hätte, dass sie nur 100 Mrd. USD in 2026 investieren.