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    Besonders beachtet!

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    Carvana Registered (A) Aktie im freien Fall - 17.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Carvana Registered (A) Aktie bisher Verluste von -7,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Carvana Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Carvana Registered (A) Aktie im freien Fall - 17.06.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance

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    Carvana Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.06.2026

    Die Carvana Registered (A) Aktie ist bisher um -7,60 % auf 55,71 gefallen. Das sind -4,58  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,88 %, geht es heute bei der Carvana Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Carvana Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +12,97 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carvana Registered (A) Aktie damit um +0,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,34 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Carvana Registered (A) eine negative Entwicklung von -17,29 % erlebt.

    Während Carvana Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,07 %.

    Carvana Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,95 %
    1 Monat +4,34 %
    3 Monate +12,97 %
    1 Jahr +20,49 %
    Stand: 17.06.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Carvana Registered (A) Aktie

    Es gibt 716 Mio. Carvana Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,83 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 17.06. - Dow Jones stark +0,31 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Ob die Carvana Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carvana Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carvana Registered (A)

    -7,56 %
    +1,00 %
    +6,90 %
    +15,14 %
    +20,87 %
    +1.209,32 %
    +29,87 %
    +3.400,31 %
    ISIN:US1468691027WKN:A2DPW1
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