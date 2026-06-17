Majestic Gold Corp. erhält bedingte Genehmigung für Privatplatzierung

Vancouver, British Columbia – 17. Juni 2026 / IRW-Press / Majestic Gold Corp. (TSX.V: MJS, FWB: A0BK1D) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es nach seiner Pressemitteilung vom 21. Mai 2026 eine bedingte Genehmigung von der TSX Venture Exchange („TSXV“) für seine Finanzierung mittels Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) von bis zu 384.615.385 Stammaktien („Stammaktien“) zu einem Preis von 0,13 C$ pro Stammaktie erhalten hat, was einem Gesamterlös von bis zu 49.234.099,98 C$ entspricht.

Die Privatplatzierung wird voraussichtlich am Donnerstag, den 25. Juni 2026 oder zu einem späteren vom Unternehmen bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für strategische Kapitalbeteiligungen, Akquisitionen und Joint-Venture-Projekte außerhalb Chinas sowie für technische Studien, Due-Diligence-Prüfungen, Projektbewertungen und Konzessionsuntersuchungen im Zusammenhang mit potenziellen Transaktionen und für die Weiterentwicklung von Entwicklungsmöglichkeiten und potenzielle Projektfinanzierungszusagen sowie als Working Capital, für Unternehmensentwicklungsmaßnahmen und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Im Zusammenhang mit einem von Herrn Fan Zhong Kong („Herr Kong“) erhobenen Einwand gegen die Privatplatzierung hat das Unternehmen Herrn Kong am 14. Juni 2026 ein schriftliches Angebot zur Teilnahme an der Privatplatzierung zu den gleichen Bedingungen wie andere Zeichner unterbreitet (das „Angebot“). Gemäß dem Angebot kann Herr Kong bis zu einer solchen Anzahl Stammaktien zum Privatplatzierungspreis erwerben, die es ihm erlaubt, seinen anteiligen Besitz an den insgesamt ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens nach Abschluss der Privatplatzierung aufrechtzuerhalten. Das Angebot bleibt 30 Tage ab dem Datum seiner Abgabe offen, unabhängig davon, wann die Privatplatzierung abgeschlossen wird. Das Unternehmen kann dasselbe Beteiligungsrecht auf bestimmte andere Personen ausweiten.

Derzeit gibt es 1.042.664.381 ausgegebene und ausstehende Stammaktien. Nach Abschluss der Privatplatzierung und unter Annahme der Ausgabe von 384.615.385 Stammaktien im Rahmen der Privatplatzierung bzw. von rund 56.386.329 Stammaktien an Herrn Kong im Rahmen des Angebots wird die Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien etwa 1.483.666.095 betragen.

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