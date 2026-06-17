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    WM 2026

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    Referee aus Paraguay leitet DFB-Duell mit Elfenbeinküste

    Für Sie zusammengefasst
    • Juan Gabriel Benitez leitet DFB-Spiel in Toronto
    • Erstmals bei einer WM im Einsatz als Referee
    • Assistenten Eduardo Cardoso und Milciades Saldivar
    WM 2026 - Referee aus Paraguay leitet DFB-Duell mit Elfenbeinküste
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TORONTO (dpa-AFX) - Juan Gabriel Benitez aus Paraguay ist der Schiedsrichter für das zweite WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 43 Jahre alte Referee wurde von der FIFA für die Partie am Samstag (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Toronto gegen die Elfenbeinküste eingeteilt.

    Benitez ist zum ersten Mal bei einer WM dabei. Die Profis von Borussia Dortmund haben aber schon Erfahrung mit ihm. Benitez war bei der Club-WM 2025 Schiedsrichter beim 4:3-Sieg des BVB gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika.

    In Toronto stehen ihm seine Landsmänner Eduardo Cardoso und Milciades Saldivar als Assistenten zur Seite. Der vierte Offizielle Khalid Alturais und der Ersatz-Referee Mohammed Alabakry kommen aus Saudi-Arabien./aer/DP/men






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    WM 2026 Referee aus Paraguay leitet DFB-Duell mit Elfenbeinküste Juan Gabriel Benitez aus Paraguay ist der Schiedsrichter für das zweite WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der 43 Jahre alte Referee wurde von der FIFA für die Partie am Samstag (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Toronto gegen …
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