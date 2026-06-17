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    AKTIE IM FOKUS 2

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    SpaceX sinken erstmals nach fulminantem Börsen-Debüt

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX-Aktien nach Rekordgang intraday im Minus
    • Geringer Streubesitz treibt Kursschwankungen
    • Marktkapitalisierung bei 2,6 Billionen Dollar
    AKTIE IM FOKUS 2 - SpaceX sinken erstmals nach fulminantem Börsen-Debüt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Aktuelle Kurse und Börsenbewertung, Experteneinschätzung, Streubesitz.)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Höhenflug von SpaceX nach dem Rekord-Börsengang am Freitag ist erst einmal gestoppt. Die Papiere des Raumfahrt- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef Elon Musk rutschten im Handelsverlauf am Mittwoch ins Minus und büßten zuletzt 2,7 Prozent auf 196,45 US-Dollar ein. Zwischenzeitlich war es für die Papiere um mehr als 7 Prozent nach unten gegangen.

    Damit beendeten die SpaceX-Aktien erst einmal ihre Gewinnserie, die den Kurs in der Spitze um gut zwei Drittel über den Ausgabepreis von 135 Dollar getrieben hatte. Michael Monaghan, Partner und Portfoliomanager bei der Risikokapitalgesellschaft Founder Funds, wollte die Kursentwicklung am Mittwoch deshalb auch nicht überbewerten: "Kurz gesagt: Ich halte das bisher nur für Aufregung um nichts. Sollten wir einen Tag mit starken Kursverlusten erleben, wäre das meiner Meinung nach eine ganz andere Diskussion."

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    Ein Teil der starken Kursschwankungen bei den SpaceX-Aktien lässt sich auf den geringen Streubesitz zurückführen. Denn nur ein relativ kleiner Teil der Papiere steht für den Handel zur Verfügung. Da die Sperrfristen, die Insider am Verkauf hindern, in den kommenden Monaten auslaufen, könnte dies zusätzlichen Abwärtsdruck auf die Anteilsscheine ausüben.

    Damit bringt SpaceX aktuell 2,6 Billionen Dollar auf die Waage und ringt so wieder in puncto Marktkapitalisierung mit dem Handels- und Technologieriesen Amazon um den Platz des weltweit fünftwertvollsten Unternehmens. Am Vortag hatte das Raumfahrt- und KI-Unternehmen zwischenzeitlich sowohl Amazon als auch den Softwaregiganten Microsoft überflügelt.

    Allerdings könnte SpaceX bereits in den kommenden Wochen in die Indizes der US-Technologiebörse Nasdaq aufgenommen werden, die jüngst ihre Regeln für sehr große Unternehmen geändert hatte. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Derweil hält der Index-Anbieter Standard & Poor's (S&P) an seinen Regeln fest, die einer schnellen Aufnahme etwa in den marktbreiten S&P 500 im Weg stehen./la/jkr/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 207,1 auf Tradegate (17. Juni 2026, 19:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +39,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Bil..





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