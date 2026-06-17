Hostien-Not auf Kuba wegen Wirtschaftskrise

HAVANNA (dpa-AFX) - Wegen der akuten Wirtschaftskrise auf Kuba fehlen inzwischen auch Hostien für den katholischen Gottesdienst. Da die Nonnen nicht mehr genügend der dünnen Oblaten herstellen können, ließen die Kirchen in Puerto Rico und Panama 335.000 Hostien nach Kuba liefern, wie das katholische Nachrichtenportal ACI Prensa berichtet.

Ein Ölembargo und Wirtschaftssanktionen der US-Regierung hatten die langjährige Krise des sozialistischen Karibikstaats zuletzt weiter verschärft.