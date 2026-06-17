Silberpreis
Silber explodiert plus +1,03 % auf 70,80 USD
Silberpreis legt +1,03 % zu und erreicht 70,80 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,76 %
|1 Monat
|-7,52 %
|3 Monate
|-12,94 %
|1 Jahr
|+93,02 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 27,21416USD. Heute steht er bei 70,80USD. Das Investment wäre auf 2.601,51USD gewachsen – eine Steigerung von +160,15 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Silber. Die Diskussion fokussiert auf Zinsentwicklung (0,25% Mini‑Anhebung wahrscheinlich; Senkung unwahrscheinlich) und Forward Guidance. Fundamentale Treiber wären stabile industrielle Nachfrage und globales Wirtschaftswachstum. Bullish wäre Silber bei konstanter/leichter Zinslage; charttechnisch genannt werden 87$ und 60–80$-Bereiche. 14‑Tage-Veränderung ohne konkreten Prozentwert angegeben.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|343,10EUR
|+0,76 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|120,87EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|245,98EUR
|+0,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|361,82EUR
|+0,63 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|92,20EUR
|-1,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|567,70EUR
|+0,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|360,12EUR
|+0,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|72,92EUR
|+0,79 %
|Long
|1
|0,00
|120,81EUR
|+0,68 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,562EUR
|+1,99 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.