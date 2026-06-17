Silber explodiert plus +1,03 % auf 70,80 USD

+1,03 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,76 % 1 Monat -7,52 % 3 Monate -12,94 % 1 Jahr +93,02 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 70,80. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 27,21416USD. Heute steht er bei 70,80USD. Das Investment wäre auf 2.601,51USD gewachsen – eine Steigerung von +160,15 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Silber. Die Diskussion fokussiert auf Zinsentwicklung (0,25% Mini‑Anhebung wahrscheinlich; Senkung unwahrscheinlich) und Forward Guidance. Fundamentale Treiber wären stabile industrielle Nachfrage und globales Wirtschaftswachstum. Bullish wäre Silber bei konstanter/leichter Zinslage; charttechnisch genannt werden 87$ und 60–80$-Bereiche. 14‑Tage-Veränderung ohne konkreten Prozentwert angegeben.