Iran: Warum Trump "kapituliert" - und die Warsh-Revolution der Fed!

Trump hat heute klar gemacht, warum er vor dem Iran "kapituliert" - und heute der erste Auftritt von Kevin Warsh, der die Fed revolutionieren will! Denn Warsh hat einen ganz anderen Ansatz als der vorherige Fed-Chef Powell in Sachen Inflation, Notenbank-Bilanz und Transparenz - und das dürfte langfristige Konsequenzen für die Märkte haben! Viel wird vom weiteren Verlauf des Iran-Konflikts abhängen - nach wie vor Rest-Unklarheit über den "Deal". Aber Trump hat klargemacht, warum er "kapitulieren" muss: sollte der Krieg weiter gehen, würde es eine schwere globale Rezession geben! Da hat er sicher recht - nur warum hat er den Krieg dann eigentlich angefangen?

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