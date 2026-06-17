Der zuverlässige Partner für Qualitätssicherung und -engineering in jeder Phase der KI-Einführung in Unternehmen

Während Unternehmen verstärkt auf den Einsatz von KI setzen, unterstützt QualityAI Führungskräfte dabei, über bloße KI-Versprechen hinauszugehen und die Technologie sicher in Betrieb zu nehmen.

LONDON, VEREINIGTES Königreich / ACCESS Newswire / 17. Juni 2026 / Qualitest, der führende Anbieter von AI-First-Lösungen für Qualitätsengineering und -sicherung, gibt heute seine Umfirmierung in QualityAI bekannt. Die neue Marke spiegelt die Entwicklung des Unternehmens vom Spezialisten für Softwaretests hin zu einem AI-First-Partner für Qualitätsengineering wider, der Unternehmen dabei unterstützt, Qualität von Anfang an in komplexe Systeme zu integrieren.

In allen Branchen wetteifern Unternehmen um die Einführung von KI und der Druck, Fortschritte nachzuweisen, steigt. Laut dem Deloitte-Bericht „State of AI in the Enterprise“ aus dem Jahr 2026 wird sich der Anteil der Unternehmen, die davon ausgehen, dass mindestens 40 % ihrer KI-Experimente die Produktionsreife erreichen, innerhalb von sechs Monaten voraussichtlich mehr als verdoppeln. Während KI den Schritt von der Vision zur Umsetzung vollzieht, müssen Führungskräfte beweisen, dass diese Transformation real, zuverlässig und effektiv ist. In einem Markt, der von KI-Behauptungen überschwemmt ist, wird die Qualitätssicherung zum entscheidenden Unterschied zwischen echtem KI-Schwung und „AI-Washing“.

„Jedes Unternehmen möchte zeigen, dass es bei der KI schnell vorankommt, aber Geschwindigkeit allein reicht nicht aus“, sagte Andrew Duncan, CEO von QualityAI. „Führungskräfte benötigen Belege dafür, dass KI in der Praxis sicher, zuverlässig und effektiv funktioniert. QualityAI ist dafür da, um ihnen diese Gewissheit zu geben und Unternehmen dabei zu helfen, über bloße KI-Behauptungen hinauszugehen und die Lösungen mit Zuversicht in Betrieb zu nehmen.“

In regulierten und vertrauensintensiven Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Energie, Versorgungsunternehmen und der öffentliche Sektor, steht noch mehr auf dem Spiel. Ein KI-Ausfall kann zu Betriebsstörungen, Reputationsschäden und Vertrauensverlust führen. Da KI die Softwareentwicklung und Entscheidungsfindung beschleunigt, benötigen Unternehmen eine unabhängige Qualitätsüberwachung, die nachweist, dass die Systeme für den Einsatz in der Praxis bereit sind. Dieser Nachweis wird sowohl zu einer unverzichtbaren Compliance-Anforderung als auch zu einem Wettbewerbsvorteil.