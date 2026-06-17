Börsen Update
Börsen Update USA - 17.06. - US Tech 100 stark +0,38 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:52) bei 52.176,18 PKT und steigt um +0,28 %.
Top-Werte: Goldman Sachs Group +2,89 %, Caterpillar +2,59 %, JPMorgan Chase +1,79 %, Honeywell International +1,70 %, American Express +1,52 %
Flop-Werte: Verizon Communications -2,79 %, Amazon -2,08 %, Salesforce -1,99 %, Walmart -1,95 %, Microsoft -1,76 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:42) bei 30.129,16 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: Arm Holdings +7,77 %, Applied Materials +7,21 %, ASML Holding NV NY +6,95 %, Broadcom +5,83 %, Western Digital +5,80 %
Flop-Werte: Cognizant Technology Solutions (A) -3,60 %, Charter Communications Registered (A) -3,42 %, Meta Platforms (A) -2,89 %, AppLovin Registered (A) -2,82 %, Comcast (A) -2,72 %
Der S&P 500 steht bei 7.514,62 PKT und verliert bisher -0,01 %.
Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +12,86 %, Moderna +8,11 %, Vertiv Holdings Registered (A) +7,90 %, Applied Materials +7,21 %, Broadcom +5,83 %
Flop-Werte: Carvana Registered (A) -7,04 %, Nasdaq Inc. Aktie -7,02 %, Cboe Global Markets -5,46 %, EchoStar Registered (A) -5,23 %, CME Group Registered (A) -4,93 %
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