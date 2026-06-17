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    US-Notenbank rechnet mit deutlich höherer Inflation 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed rechnet 2026 mit 3,6 Prozent Inflation statt 2,7
    • Inflation im kommenden Jahr bei 2,3 Prozent plus 0,1
    • US-Wachstum 2,2 Prozent und Fed-Leitzins 3,75
    US-Notenbank rechnet mit deutlich höherer Inflation 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet für das laufende Jahr mit einer deutlich höheren Inflation als bislang. Für 2026 erwartet die Zentralbank mittlerweile eine Teuerungsrate von 3,6 Prozent - noch im März, kurz nach dem Beginn des Iran-Kriegs, waren die Experten von 2,7 Prozent ausgegangen. Die Inflation dürfte im kommenden Jahr auf 2,3 Prozent abflauen, was 0,1 Prozentpunkte mehr wäre als zuvor erwartet.

    Unterdessen dürfte die US-Wirtschaft mit 2,2 Prozent in diesem Jahr schwächer wachsen als erwartet. Bislang erwartete die Fed ein Plus von 2,4 Prozent. Die Konjunkturerwartungen für das kommende Jahr bleiben bei 2,3 Prozent.

    Die Fed-Mitglieder erwarten im Mittel in diesem Jahr einen Leitzins von 3,75 Prozent, nachdem sie zuvor nur 3,375 Prozent erwartet hatten./ngu/DP/jkr






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