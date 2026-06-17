Charter Communications Registered (A) Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 17.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Charter Communications Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,38 % im Minus. Die Talfahrt der Charter Communications Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,02 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 116,17€, mit einem Minus von -4,38 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Charter Communications ist ein führender US-Anbieter von Breitbanddiensten, bekannt für seine Spectrum-Marke. Es bietet Kabel-TV, Internet, Telefonie und mobile Dienste an. Als zweitgrößter Kabelanbieter konkurriert es mit Comcast, AT&T und Verizon. Charters Stärken liegen in seiner breiten Abdeckung und kundenorientierten Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Charter Communications Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -35,54 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Charter Communications Registered (A) Aktie damit um +5,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Charter Communications Registered (A) auf -30,68 %.

Während Charter Communications Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,19 %.

Charter Communications Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,69 % 1 Monat +1,33 % 3 Monate -35,54 % 1 Jahr -62,05 %

Informationen zur Charter Communications Registered (A) Aktie

Stand: 17.06.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 123 Mio. Charter Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,39 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, AT&T und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,46 %. AT&T notiert im Minus, mit -3,14 %.

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Ob die Charter Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charter Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.