Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 17.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Salesforce
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 1
Performance 1M: -9,60 %
Performance 1M: -9,60 %
Caterpillar
Tagesperformance: +2,89 %
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 2
Performance 1M: +10,96 %
Performance 1M: +10,96 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 3
Performance 1M: -9,18 %
Performance 1M: -9,18 %
Amazon
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 4
Performance 1M: -6,27 %
Performance 1M: -6,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment. Kurzfristig belasten hohe KI-/Rechenzentrums-Investitionen den freien Cashflow; RSI ca. 34–36 deutet auf schwache Dynamik. Kurs um 206–208 EUR, 200-Tage-Linie bei ca. 199,5 EUR gilt als Unterstützung. Langfristig bleibt AWS-/KI-Wachstum mit Graviton/Kuiper als Treiber; Aufwärtspotenzial wird teils stark betont. 14-Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht explizit genannt.
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 5
Performance 1M: +18,74 %
Performance 1M: +18,74 %
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