Zinsen bleiben unverändert. Doch es weht ein neuer Wind bei der Fed

Doch abgesehen davon ändert sich einiges bei der mächtigsten Notenbank der Welt. Denn anders als sein Vorgänger Jerome Powell gibt der neue Fed-Chef Kevin Warsh bei seiner ersten Sitzung an der Spitze keine Zinsprognose ab und beteiligt sich damit nicht am Dot Plot. "Ich habe keinen Dot eingereicht. Für mich ist das bei der Umsetzung der Politik nicht hilfreich", erklärte Warsh in seiner Pressekonferenz.

Die US-Notenbank Fed lässt die Zinsen wie erwartet unverändert. Der Leitzins bleibt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent, dort liegt er bereits seit der letzten großen Zinssenkung Ende 2025. Die Entscheidung fiel einstimmig im Offenmarktausschuss.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Notenbank hatte damit bisher angedeutet, wo die Zinsen künftig stehen könnten. Statt einer Zinssenkung rückte im aktuellen Stimmungsbild der Fed-Gouverneure eher eine Zinserhöhung wieder in den Fokus. Die Börsen reagierten am Mittwochabend prompt mit Kursverlusten, während kurzfristige Zinsen anzogen.

"Die Fed des Kevin Warsh stellt die Preisstabilität ganz klar an die erste Stelle", kommentiert Thomas Altmann von QC Partners. "Im letzten Statement war noch von einem Streben nach Preisstabilität die Rede. Jetzt heiß es, dass die Fed Preisstabilität liefern wird. In der Sprache der Notenbanker, in der jedes einzelne Wort zählt, ist diese Veränderung ein Quantensprung."

Auch das Statement selbst wurde gestrafft. Die bisherige Formulierung zur künftigen Zinsrichtung fehlt komplett, die Fed gibt also keine Richtschnur mehr vor, woran sich Investoren orientieren könnten. Warsh sieht darin keinen Nachteil, im Gegenteil: Er argumentiert, Finanzmärkte funktionierten effizienter, wenn sie auf echte Wirtschaftsdaten reagieren statt auf Mutmaßungen über die nächste Notenbank-Reaktion.

Für Investoren heißt das konkret: Die gewohnte Orientierungshilfe der Fed fällt vorerst weg. Wer bislang aus den Notenbank-Signalen abgeleitet hat, wann er umschichten sollte, muss sich stärker an harten Konjunkturdaten orientieren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7816,20 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!