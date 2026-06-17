Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 17.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Arm Holdings
Tagesperformance: +10,48 %
Tagesperformance: +10,48 %
Platz 1
Performance 1M: +114,01 %
Performance 1M: +114,01 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +6,90 %
Tagesperformance: +6,90 %
Platz 2
Performance 1M: +64,72 %
Performance 1M: +64,72 %
Western Digital
Tagesperformance: +6,86 %
Tagesperformance: +6,86 %
Platz 3
Performance 1M: +55,59 %
Performance 1M: +55,59 %
Applied Materials
Tagesperformance: +6,52 %
Tagesperformance: +6,52 %
Platz 4
Performance 1M: +43,55 %
Performance 1M: +43,55 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +6,46 %
Tagesperformance: +6,46 %
Platz 5
Performance 1M: +22,63 %
Performance 1M: +22,63 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +6,19 %
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 6
Performance 1M: +33,38 %
Performance 1M: +33,38 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,05 %
Tagesperformance: +6,05 %
Platz 7
Performance 1M: +46,60 %
Performance 1M: +46,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Micron: KI-Nachfrage wird als fundamentaler Treiber genannt, Micron als strategisches Nadelöhr gesehen. Gegenpole warnen vor KI-Blase, SKS-Formation und Gewinnmitnahmen; einige setzen auf Cash-Positionierung. Kursziele nach Zahlen: 1.0–1.1k EUR; 650 EUR als mögliches Zwischenziel. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Broadcom
Tagesperformance: +5,48 %
Tagesperformance: +5,48 %
Platz 8
Performance 1M: -10,55 %
Performance 1M: -10,55 %
Intel
Tagesperformance: +4,97 %
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 9
Performance 1M: +9,72 %
Performance 1M: +9,72 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,86 %
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 10
Performance 1M: +3,43 %
Performance 1M: +3,43 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -4,16 %
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 11
Performance 1M: +1,33 %
Performance 1M: +1,33 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -3,81 %
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 12
Performance 1M: -1,97 %
Performance 1M: -1,97 %
Adobe
Tagesperformance: -3,69 %
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 13
Performance 1M: -15,53 %
Performance 1M: -15,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe
Im wallstreetONLINE-Forum zu Adobe ist das Sentiment gemischt: Optimisten verweisen auf steigende Umsätze und gute Quartalszahlen; Aufstockungen (Kauf bei 177,50 USD). Skeptiker sehen Branchen-Druck, Disruption-Sorgen und Bewertungsrisiken; KGV um 8–10. Technisch gilt der Chart als schwach; Unterstützung ca. 177 USD aus dem 2018-Niveau. Insgesamt vorsichtige Zuversicht. Die Kursentwicklung war %.
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: -3,69 %
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 14
Performance 1M: +8,53 %
Performance 1M: +8,53 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 15
Performance 1M: +8,08 %
Performance 1M: +8,08 %
CoStar Group
Tagesperformance: -3,56 %
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 16
Performance 1M: -5,79 %
Performance 1M: -5,79 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,48 %
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 17
Performance 1M: +40,45 %
Performance 1M: +40,45 %
Synopsys
Tagesperformance: +3,42 %
Tagesperformance: +3,42 %
Platz 18
Performance 1M: -10,01 %
Performance 1M: -10,01 %
Insmed
Tagesperformance: +3,37 %
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 19
Performance 1M: -12,54 %
Performance 1M: -12,54 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -3,29 %
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 20
Performance 1M: +14,62 %
Performance 1M: +14,62 %
Cintas
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 21
Performance 1M: +4,23 %
Performance 1M: +4,23 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,02 %
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 22
Performance 1M: +22,46 %
Performance 1M: +22,46 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -2,98 %
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 23
Performance 1M: -0,41 %
Performance 1M: -0,41 %
Copart
Tagesperformance: -2,96 %
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 24
Performance 1M: -7,28 %
Performance 1M: -7,28 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 25
Performance 1M: +35,08 %
Performance 1M: +35,08 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 26
Performance 1M: -7,44 %
Performance 1M: -7,44 %
Paccar
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 27
Performance 1M: +10,12 %
Performance 1M: +10,12 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 28
Performance 1M: +3,95 %
Performance 1M: +3,95 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 29
Performance 1M: -9,18 %
Performance 1M: -9,18 %
Intuit
Tagesperformance: -2,55 %
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 30
Performance 1M: -28,11 %
Performance 1M: -28,11 %
Amazon
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 31
Performance 1M: -6,27 %
Performance 1M: -6,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment. Kurzfristig belasten hohe KI-/Rechenzentrums-Investitionen den freien Cashflow; RSI ca. 34–36 deutet auf schwache Dynamik. Kurs um 206–208 EUR, 200-Tage-Linie bei ca. 199,5 EUR gilt als Unterstützung. Langfristig bleibt AWS-/KI-Wachstum mit Graviton/Kuiper als Treiber; Aufwärtspotenzial wird teils stark betont. 14-Tage-Entwicklung wird in den Beiträgen nicht explizit genannt.
Autodesk
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 32
Performance 1M: -14,23 %
Performance 1M: -14,23 %
Shopify
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 33
Performance 1M: +13,43 %
Performance 1M: +13,43 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 34
Performance 1M: -26,52 %
Performance 1M: -26,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
wallstreetONLINE-Forum: MicroStrategy (MSTR, Doing Business Strategy (A)) aktuell eher vorsichtig bullisch. Technisch: MACD-Entlastung, RSI ca. 35–40; zwei bullische W‑Formationen; mögliche Abschluss-Welle 5. Fundamentale Sicht: Bewertung attraktiv, Nachkäufe. Langfristziel ca. 100 € / 115 USD; Ten- bis Twenty-Bagger, falls BTC zieht. Exakte 14‑Tage-Veränderung nicht genannt; Juni-Tief ~59k, Feb ~59.9k; Sentiment BTC-getrieben.
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 35
Performance 1M: +12,45 %
Performance 1M: +12,45 %
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