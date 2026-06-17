Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 17.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Moderna
Tagesperformance: +12,14 %
Tagesperformance: +12,14 %
Platz 1
Performance 1M: +28,09 %
Performance 1M: +28,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Moderna gemischt bis leicht optimistisch. Die letzten 14 Tage zeigen Aufwärtsdruck; der Kurs hat die 60 USD überschritten, was kurzfristiges Momentum widerspiegelt. Langfristig richten sich die Blicke auf Phase-3-Daten und weitere Katalysatoren (Melanom-/Norovirus-/Grippe-Daten, CEPI-Förderung, Management-Umbau). Hohe Short-Quote bleibt Hindernis.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +11,60 %
Tagesperformance: +11,60 %
Platz 2
Performance 1M: +44,71 %
Performance 1M: +44,71 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -8,98 %
Tagesperformance: -8,98 %
Platz 3
Performance 1M: +4,34 %
Performance 1M: +4,34 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +7,92 %
Tagesperformance: +7,92 %
Platz 4
Performance 1M: -18,40 %
Performance 1M: -18,40 %
GE Vernova
Tagesperformance: +7,57 %
Tagesperformance: +7,57 %
Platz 5
Performance 1M: -5,39 %
Performance 1M: -5,39 %
Applied Materials
Tagesperformance: +6,28 %
Tagesperformance: +6,28 %
Platz 6
Performance 1M: +43,55 %
Performance 1M: +43,55 %
Western Digital
Tagesperformance: +6,27 %
Tagesperformance: +6,27 %
Platz 7
Performance 1M: +55,59 %
Performance 1M: +55,59 %
Equifax
Tagesperformance: -6,06 %
Tagesperformance: -6,06 %
Platz 8
Performance 1M: +5,59 %
Performance 1M: +5,59 %
Nasdaq Inc. Aktie
Tagesperformance: -6,04 %
Tagesperformance: -6,04 %
Platz 9
Performance 1M: -8,77 %
Performance 1M: -8,77 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +5,74 %
Tagesperformance: +5,74 %
Platz 10
Performance 1M: +33,38 %
Performance 1M: +33,38 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: -5,72 %
Tagesperformance: -5,72 %
Platz 11
Performance 1M: -11,25 %
Performance 1M: -11,25 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,67 %
Tagesperformance: +5,67 %
Platz 12
Performance 1M: +46,60 %
Performance 1M: +46,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Micron: KI-Nachfrage wird als fundamentaler Treiber genannt, Micron als strategisches Nadelöhr gesehen. Gegenpole warnen vor KI-Blase, SKS-Formation und Gewinnmitnahmen; einige setzen auf Cash-Positionierung. Kursziele nach Zahlen: 1.0–1.1k EUR; 650 EUR als mögliches Zwischenziel. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +5,52 %
Tagesperformance: +5,52 %
Platz 13
Performance 1M: +68,19 %
Performance 1M: +68,19 %
Broadcom
Tagesperformance: +5,19 %
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 14
Performance 1M: -10,55 %
Performance 1M: -10,55 %
Intel
Tagesperformance: +4,89 %
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 15
Performance 1M: +9,72 %
Performance 1M: +9,72 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 16
Performance 1M: +3,43 %
Performance 1M: +3,43 %
Veeva Systems Registered (A)
Tagesperformance: -4,70 %
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 17
Performance 1M: +3,06 %
Performance 1M: +3,06 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -4,58 %
Tagesperformance: -4,58 %
Platz 18
Performance 1M: +1,33 %
Performance 1M: +1,33 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +4,56 %
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 19
Performance 1M: -2,23 %
Performance 1M: -2,23 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -4,49 %
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 20
Performance 1M: -4,11 %
Performance 1M: -4,11 %
The Hershey
Tagesperformance: -4,45 %
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 21
Performance 1M: -6,76 %
Performance 1M: -6,76 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: -4,36 %
Tagesperformance: -4,36 %
Platz 22
Performance 1M: -5,52 %
Performance 1M: -5,52 %
SLB
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 23
Performance 1M: -8,15 %
Performance 1M: -8,15 %
RTX Corporation Reg Shs
Tagesperformance: +4,16 %
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 24
Performance 1M: +13,77 %
Performance 1M: +13,77 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: -4,05 %
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 25
Performance 1M: +15,49 %
Performance 1M: +15,49 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: -4,02 %
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 26
Performance 1M: -31,20 %
Performance 1M: -31,20 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -4,01 %
Tagesperformance: -4,01 %
Platz 27
Performance 1M: +1,04 %
Performance 1M: +1,04 %
ServiceNow
Tagesperformance: -3,98 %
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 28
Performance 1M: +7,77 %
Performance 1M: +7,77 %
Adobe
Tagesperformance: -3,97 %
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 29
Performance 1M: -15,53 %
Performance 1M: -15,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe
Im wallstreetONLINE-Forum zu Adobe ist das Sentiment gemischt: Optimisten verweisen auf steigende Umsätze und gute Quartalszahlen; Aufstockungen (Kauf bei 177,50 USD). Skeptiker sehen Branchen-Druck, Disruption-Sorgen und Bewertungsrisiken; KGV um 8–10. Technisch gilt der Chart als schwach; Unterstützung ca. 177 USD aus dem 2018-Niveau. Insgesamt vorsichtige Zuversicht. Die Kursentwicklung war %.
Cummins Inc.
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 30
Performance 1M: +5,88 %
Performance 1M: +5,88 %
Gartner
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 31
Performance 1M: -5,52 %
Performance 1M: -5,52 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: -3,90 %
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 32
Performance 1M: +11,48 %
Performance 1M: +11,48 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: -3,78 %
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 33
Performance 1M: -1,97 %
Performance 1M: -1,97 %
IQVIA Holdings
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 34
Performance 1M: +6,50 %
Performance 1M: +6,50 %
The Mosaic
Tagesperformance: +3,59 %
Tagesperformance: +3,59 %
Platz 35
Performance 1M: -0,05 %
Performance 1M: -0,05 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,34 %
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 36
Performance 1M: +40,45 %
Performance 1M: +40,45 %
Synopsys
Tagesperformance: +3,23 %
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 37
Performance 1M: -10,01 %
Performance 1M: -10,01 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 38
Performance 1M: +11,99 %
Performance 1M: +11,99 %
CIENA
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 39
Performance 1M: -21,78 %
Performance 1M: -21,78 %
Morgan Stanley
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 40
Performance 1M: +19,13 %
Performance 1M: +19,13 %
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