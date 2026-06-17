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    Applied Intuition weitet sein Self-Driving System auf Japan aus, einen der anspruchsvollsten Automobilmärkte der Welt

    Die Einführung bringt den End-to-End-Autonomie-Stack von Applied Intuition in einen wichtigen globalen Automobilmarkt und zeigt, wie schnell er sich an verschiedene Regionen, regulatorische Anforderungen und reale Fahrbedingungen anpassen lässt.

    • Applied Intuition hat sein System für autonomes Fahren „Self-Driving System (SDS)" auf Japan ausgeweitet und bringt damit seine fortschrittliche Plattform für Fahrerassistenz und autonomes Fahren in eine der komplexesten Fahrumgebungen der Welt.
    • Durch die Einführung kann der End-to-End-Autonomie-Stack von Applied Intuition nun auf japanischen Straßen eingesetzt werden, auch in dichten urbanen Gebieten, an Kreuzungen mit mehreren Abzweigungen, im Linksverkehr und unter vielfältigen regionalen Fahrbedingungen.
    • SDS nutzt serienreife Kameras und Radar, kommt ohne HD-Karten oder Lidar aus und bietet Automobilherstellern eine White-Box-Plattform für die Bereitstellung von Fahrerassistenzfunktionen der Stufen L2+ und L2++, während sie die Kontrolle über das Fahrerlebnis in ihren Fahrzeugen behalten.

    SUNNYVALE, Kalifornien, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der physischen KI, gab heute die Ausweitung seines Self-Driving Systems (SDS) auf Japan bekannt. Dies ist der jüngste Schritt im Bestreben des Unternehmens, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Technologien für autonomes Fahren auf globalen Märkten zu skalieren.

    Weniger als ein Jahr nach der Einführung von „SDS for Automotive", das bereits in Nordamerika und Europa zum Einsatz kommt, bringt Applied Intuition die Plattform nun nach Japan und unterstreicht damit, wie schnell das Unternehmen seinen Stack für autonomes Fahren an neue Regionen anpassen kann.

    Mit dieser Einführung wird die SDS-Plattform von Applied Intuition auf eine der komplexesten Fahrumgebungen der Welt ausgeweitet, darunter dichte urbane Verkehrskorridore, Kreuzungen mit mehreren Abzweigungen, Linksverkehr und höchst unterschiedliche Straßenverhältnisse. Applied Intuition ist in Japan bereits seit Jahren mit L4-Einsätzen im Lkw-Bereich tätig, unter anderem im Rahmen der Zusammenarbeit mit Isuzu Motors. Mit dieser Erweiterung wird die umfassendere Plattform „SDS for Automotive" des Unternehmens in den Markt eingeführt, die fortschrittliche Fahrerassistenzfunktionen der Stufen L2+ und L2++ – darunter intelligentes Parken, aktive Sicherheit und Punkt-zu-Punkt-Fahren im Stadtverkehr – bietet und zugleich einen Weg zu anspruchsvolleren L3- und L4-Funktionen eröffnet.

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    PR Newswire (dt.)
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