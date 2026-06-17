Moderna Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.06.2026

Die Moderna Aktie kann am heutigen Handelstag um +12,72 % auf 53,75€ zulegen. Das sind +6,07 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +6,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 53,75€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Moderna Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +32,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Moderna eine positive Entwicklung von +113,21 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,26 % geändert.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +32,01 % 1 Monat +28,97 % 3 Monate +17,69 % 1 Jahr +143,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Stand: 17.06.2026, 22:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Moderna-Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und Short-Interest. Der Kurs pendelt um die 60 USD; eine nachhaltige Überwindung der Marke wird diskutiert. 58 Mio leerverkaufte Aktien treiben Short-Squeeze-Spekulationen, dennoch warten viele auf Phase-3-Daten oder weitere Katalysatoren. Fundamental positive Impulse (Melanom, Norovirus, Grippe, CEPI) verbessern die Story, die Mehrheit bleibt aber im Minus. Technisch: Breakout über 60 relevant.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,33 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 17.06.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

CAMBRIDGE, MA / ACCESS Newswire / June 17, 2026 / Moderna, Inc. (Nasdaq:MRNA) today announced that it will host its Investor Event - Science Day at 9:00am ET on Thursday, June 25, 2026.The event will feature an overview of Moderna's research and …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,68 %. Sanofi notiert im Minus, mit -1,57 %. Novavax notiert im Plus, mit +4,42 %. BioNTech legt um +4,02 % zu

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Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.