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    Besonders beachtet!

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    Moderna Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Moderna Aktie bisher um +12,72 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 17.06.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.06.2026

    Die Moderna Aktie kann am heutigen Handelstag um +12,72 % auf 53,75 zulegen. Das sind +6,07  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +6,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 53,75. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Moderna Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

    Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +32,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,97 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Moderna eine positive Entwicklung von +113,21 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,26 % geändert.

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +32,01 %
    1 Monat +28,97 %
    3 Monate +17,69 %
    1 Jahr +143,62 %
    Stand: 17.06.2026, 22:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Moderna-Diskussion um Kursentwicklung, Bewertung und Short-Interest. Der Kurs pendelt um die 60 USD; eine nachhaltige Überwindung der Marke wird diskutiert. 58 Mio leerverkaufte Aktien treiben Short-Squeeze-Spekulationen, dennoch warten viele auf Phase-3-Daten oder weitere Katalysatoren. Fundamental positive Impulse (Melanom, Norovirus, Grippe, CEPI) verbessern die Story, die Mehrheit bleibt aber im Minus. Technisch: Breakout über 60 relevant.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,33 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 17.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 17.06.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 17.06. - US Tech 100 stark +0,38 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Moderna to Host Investor Event - Science Day


    CAMBRIDGE, MA / ACCESS Newswire / June 17, 2026 / Moderna, Inc. (Nasdaq:MRNA) today announced that it will host its Investor Event - Science Day at 9:00am ET on Thursday, June 25, 2026.The event will feature an overview of Moderna's research and …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Pfizer, Sanofi und Co.

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,68 %. Sanofi notiert im Minus, mit -1,57 %. Novavax notiert im Plus, mit +4,42 %. BioNTech legt um +4,02 % zu

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    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    +12,95 %
    +32,01 %
    +28,97 %
    +17,69 %
    +143,62 %
    -59,19 %
    -70,74 %
    +181,96 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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