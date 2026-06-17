Iran
Rahmenabkommen soll von Präsidenten digital unterzeichnet werden
- Prüfung einer digitalen Unterzeichnung durch Präsidenten
- Treffen in der Schweiz soll wie geplant stattfinden
- Iran will Händeschütteln und Zeremoniebilder vermeiden
TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Angaben des Außenministeriums in Teheran wird derzeit geprüft, ob das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran von den Präsidenten beider Länder digital unterzeichnet werden könnte. Dies könne "in mancher Hinsicht eine bessere Option sein", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai dem Staatssender Irib.
Das für Freitag geplante Treffen der beiden Seiten in der Schweiz soll laut Baghai dennoch wie vorgesehen stattfinden. "Alle möglichen Aspekte werden in diesem Zusammenhang überprüft, und wir streben eine Sitzung ohne überflüssige Nebensächlichkeiten an", fügte er hinzu.
Beobachtern zufolge will der Iran in der Schweiz ein Händeschütteln mit den US-Vertretern und Bilder von der Zeremonie unbedingt vermeiden. In Teheran gelten die USA weiterhin als verantwortlich für die Tötung des obersten Führers Ali Chamenei am 28. Februar. Eine solche Geste wäre für die iranische Delegation nicht vertretbar und könnte zu internen Konflikten mit Hardlinern im Land führen.
US-Präsident Donald Trump hatte zudem beim G7-Gipfel im französischen Évian eine früher als geplante Unterzeichnung des Rahmenabkommens ins Spiel gebracht - möglicherweise bereits am Donnerstag. Auf eine Reporterfrage, warum er nicht selbst für die Unterzeichnung in Europa bleibe, sagte Trump, vielleicht werde er das tun. Bisher war davon ausgegangen worden, dass Vizepräsident JD Vance zur Unterzeichnung in die Schweiz reist./str/DP/men
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