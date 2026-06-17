JEFFERIES stuft BAYER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Michael Leuchten bezog sich am Mittwoch auf die Zurückverweisung des US-Vergleichs des Agrarchemiekonzerns um den Unkrautvernichter Glyphosat an ein Gericht in Missouri. Die anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern des Vergleichs zeigten, dass die juristische Aufarbeitung alles andere als reibungslos verlaufe. Das Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten bis Mitte des Jahres bleibe der wichtigste Dreh- und Angelpunkt./rob/la/menVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,29 % und einem Kurs von 37,75EUR auf Lang & Schwarz (17. Juni 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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