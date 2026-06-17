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    Wadephul

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    Bundeswehr verteidigt 'jeden Zentimeter' der Nato

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundeswehr sichert Polen sofortige Verteidigung zu
    • Neues Militärabkommen betont gegenseitigen Beistand
    • Gemeinsame Manöver und Rüstungskoordination geplant
    Wadephul - Bundeswehr verteidigt 'jeden Zentimeter' der Nato
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN/WARSCHAU (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hat dem Nato-Verbündeten Polen zugesichert, dass die Bundeswehr ohne Wenn und Aber zur Verteidigung seines Nachbarn bereitsteht. Auf die Frage, ob sich Polen im Falle einer russischen Aggression auf die Hilfe Deutschlands verlassen könne, antwortete Wadephul in einem Interview mit der Deutschen Welle und dem polnischen Sender TVP: "Wir werden keine Sekunde zögern."

    Weiter sagte der CDU-Politiker: "Wenn das Nato-Territorium angegriffen wird, und es geht ja im Zweifel nur um Russland, dann werden deutsche Soldatinnen und Soldaten sofort jeden Zentimeter verteidigen. Das ist eine Zusage. Und das ist vollkommen klar."

    "Wir stehen zusammen"

    Wadephul betonte die enge Partnerschaft mit Polen, was sich auch in dem am Mittwoch unterzeichneten Militärabkommen niederschlage. Die beiden Staaten hätten eine gemeinsame Aufgabe zur Verteidigung Europas gegen die russische Bedrohung. "Wir stehen zusammen. Und wir lassen uns nicht auseinanderdividieren."

    Zu Befürchtungen Polens, bei möglichen Verhandlungen mit Russland über ein Ende des Ukraine-Kriegs im sogenannten E3-Format durch Deutschland, Frankreich und Großbritannien übergangen zu werden, sagte Wadephul, dieses Format werde nicht ein Komma setzen, ohne dass Polen einverstanden ist.

    Die neue Militärvereinbarung betont nach Angaben der Bundesregierung die Verpflichtung zum gegenseitigen Beistand im Rahmen von EU und Nato. Polen und Deutschland wollen auch bei der Entwicklung militärischer Fähigkeiten und in der Rüstungsindustrie enger zusammenarbeiten. Zudem soll es gemeinsame Manöver geben./toz/DP/men







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