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    Aktien New York Schluss

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    Verluste - Fed deutet Zinserhöhung an

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed signalisiert mögliche Zinserhöhung, Märkte fallen
    • Warsh erwartet höhere Inflation im laufenden Jahr
    • Markt sieht Zinserhöhung im Oktober als realistisch
    Aktien New York Schluss - Verluste - Fed deutet Zinserhöhung an
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch die Möglichkeit höherer Zinsen angedeutet und so die US-Börsen belastet. Unter dem neuen Chef Kevin Warsh rechnet die Fed für das laufende Jahr mit einer deutlich höheren Inflation als bislang. Und die Notenbank habe die Preisstabilität in ihrem Statement anlässlich des Zinsentscheids ganz klar an die erste Stelle gestellt, schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Auf sinkende Zinsen, die Aktien gegenüber Anleihen stützen würden, müssten Anleger wohl bis zum Jahr 2028 warten.

    Der Dow Jones Industrial fiel um 0,98 Prozent auf 51.492,55 Punkte, nachdem er im Handelsverlauf noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,21 Prozent auf 7.420,10 Punkte, und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 0,99 Prozent auf 29.670,95 Punkte ein.

    Wegen der Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Kriegs hatte die Fed ein weiteres Mal den Leitzins nicht angerührt. Unter Warsh gab es damit nicht die von US-Präsident Donald Trump geforderte Zinssenkung. Im Gegenteil wird nun am Markt eine Zinserhöhung im Oktober als realistisch erachtet./la/men






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