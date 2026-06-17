AXI ERHÄLT FSC-LIZENZ FÜR MAURITIUS UND ERMÖGLICHT DAMIT DEN REGULIERTEN HANDEL AUF DEN AM SCHNELLSTEN WACHSENDEN MÄRKTEN DER WELT

SYDNEY, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Axi, der weltweit tätige Online-Broker für Devisen- und CFD-Handel, hat von der Finanzdienstleistungskommission (FSC) von Mauritius eine Lizenz erhalten. Mit dieser Zulassung erweitert Axi seine globale Präsenz um einen bedeutenden regulatorischen Zuständigkeitsbereich, der eine Vielzahl wachstumsstarker Märkte abdeckt und Axi für Trader zugänglich macht, die einen regulierten, bewährten Broker an ihrer Seite haben möchten.

Axi hat von der Finanzdienstleistungskommission (FSC) von Mauritius eine Lizenz erhalten, wodurch das Unternehmen seine regulierte Handelsplattform auf wachstumsstarke Märkte ausweitet und mehr Händlern den Zugang zu einem weltweit bewährten Broker ermöglicht.

Mauritius ist eines der weltweit aktivsten internationalen Finanzzentren. Die FSC verpflichtet die von ihr zugelassenen Unternehmen zur Einhaltung von Standards in den Bereichen Kapitaladäquanz, Schutz von Kundengeldern und Geschäftsführung. Für Händler bedeutet dies denselben Rahmen an Rechenschaftspflichten, den sie von jedem der regulierten Unternehmen von Axi erwarten würden.

Die Lizenz basiert auf mehr als 18 Jahren Geschäftstätigkeit in über 100 Ländern sowie auf der Überzeugung von Axi, dass Regulierung nicht nur eine Formalität ist, sondern die Grundlage, die jeder Trader erwarten sollte, bevor er sein Kapital anlegt.

„Der Erhalt unserer Lizenz auf Mauritius ist ein wichtiger Schritt für das Wachstum von Axi und für die Trader, die über diesen vertrauenswürdigen, regulatorisch gesicherten Rahmen Zugang zu unserer Plattform erhalten werden.

Im Zuge unserer weiteren internationalen Expansion bleibt die Einhaltung strenger regulatorischer Standards ein zentraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Diese Lizenz untermauert unser Engagement, Händlern ein zuverlässiges Handelsumfeld zu bieten, und unterstützt gleichzeitig unser Ziel, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen von Axi auf weiteren Märkten weltweit anzubieten."

Simon Hodgkiss, Leiter für Risikomanagement bei Axi.

Das Unternehmen hat zudem sein preisgekröntes „Axi Select"-Programm für finanzierte Trader sowie sein umfassendes Produktökosystem weiter ausgebaut und ermöglicht Tradern so den Zugang zu globalen Chancen durch ein einfacheres und besser vernetztes Handelserlebnis.

Die Lizenz aus Mauritius ergänzt die bestehenden regulierten Unternehmen von Axi und baut auf der 18-jährigen Erfolgsgeschichte des Unternehmens auf, das Händler in mehr als 100 Ländern mit preisgekrönter Technologie, transparenter Preisgestaltung und einem starken Engagement für den Erfolg seiner Kunden betreut.

Informationen zu Axi

Axi ist eine weltweit tätige Online-Marke für den Devisen- und CFD-Handel, die Kunden in mehr als 100 Ländern weltweit betreut. Axi verbindet Handelstechnologie, Weiterbildung und leistungsorientierte Programme, um Händler und Communities weltweit zu unterstützen.

Medienanfragen: mediaenquiries@axi.com Weitere Informationen: www.axi.com

OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für Investitionen. Das Axi-Select-Programm ist nur für Kunden der AxiTrader LLC verfügbar. Dieser Inhalt ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Dies ist nicht als Anlageberatung gedacht.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5999034/AXI_logo.jpg

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