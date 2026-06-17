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    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

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    Verluste - US-Notenbank deutet Zinserhöhung an

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed deutet höhere Zinsen und höhere Inflation an
    • US-Indizes verloren deutlich nach Fed-Hinweis
    • SpaceX-Aktien stark schwankend nach Börsengang
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Verluste - US-Notenbank deutet Zinserhöhung an
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch die Möglichkeit höherer Zinsen angedeutet und so die US-Börsen belastet. Unter dem neuen Chef Kevin Warsh rechnet die Fed für das laufende Jahr mit einer deutlich höheren Inflation als bislang. Und die Notenbank habe die Preisstabilität in ihrem Statement anlässlich des Zinsentscheids ganz klar an die erste Stelle gestellt, schrieb Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners. Auf sinkende Zinsen, die Aktien gegenüber Anleihen stützen würden, müssten Anleger wohl bis zum Jahr 2028 warten.

    Der Dow Jones Industrial fiel um 0,98 Prozent auf 51.492,55 Punkte, nachdem er im Handelsverlauf noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,21 Prozent auf 7.420,10 Punkte, und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 0,99 Prozent auf 29.670,95 Punkte ein.

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    Wegen der Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Kriegs hatte die Fed ein weiteres Mal den Leitzins nicht angerührt. Unter Warsh gab es damit nicht die von US-Präsident Donald Trump geforderte Zinssenkung. Im Gegenteil wird nun am Markt eine Zinserhöhung im Oktober als realistisch erachtet.

    "Die Fed ist aktuell in einer komfortablen Situation", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. In Anbetracht der Aussicht auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran seien die Ölpreise gefallen, gleichzeitig habe die US-Inflationsrate zuletzt keine Signale von Zweitrundeneffekten gezeigt. Wenngleich im Mai die Inflationsrate wegen höherer Benzinpreise auf 4,2 Prozent gestiegen sei, hätten die Preise ohne Energie- und Nahrungsmittel im direkten Monatsvergleich lediglich im Rahmen einer durchschnittlichen Teuerungsrate zugelegt.

    Die am Vortag besonders schwachen Halbleitertitel erholten sich trotz der Aussicht auf höhere Leitzinsen. So legten AMD , Micron , Intel und Marvell Technology um bis zu knapp vier Prozent zu.

    Unter den besten Werten im Nasdaq 100 zogen die Anteilsscheine von Applied Materials um 4,4 Prozent auf fast 593 US-Dollar an. Die Bank Citigroup hatte das Kursziel für die Papiere des Anlagenherstellers für die Halbleiterbranche von 550 auf 710 Dollar angehoben.

    Bei den Aktien von SpaceX standen erstmals seit dem Rekord-Börsengang am Freitag Verluste auf dem Kurszettel. Am Ende sanken die Titel um 5 Prozent, nachdem sie zum Wochenschluss ein starkes Debüt hingelegt und am Montag nochmal um 19,5 Prozent nach oben geschnellt waren. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Billionen Dollar ist das Weltraum- und KI-Unternehmen nun zwar nicht mehr so viel wert wie der Handels- und Technologieriese Amazon , aber immerhin das sechstteuerste Unternehmen der Welt.

    Michael Monaghan, Partner und Portfoliomanager bei der Risikokapitalgesellschaft Founder Funds, wollte die Kursentwicklung am Mittwoch nicht überbewerten: "Kurz gesagt: Ich halte das bisher nur für Aufregung um nichts. Sollten wir einen Tag mit starken Kursverlusten erleben, wäre das meiner Meinung nach eine ganz andere Diskussion."

    Ein Teil der starken Kursschwankungen bei den SpaceX-Aktien lässt sich auf den geringen Streubesitz zurückführen. Denn nur ein relativ kleiner Teil der Papiere steht für den Handel zur Verfügung. Da die Sperrfristen, die Insider am Verkauf hindern, in den kommenden Monaten auslaufen, könnte dies zusätzlichen Abwärtsdruck auf die Anteilsscheine ausüben./la/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,04 % und einem Kurs von 449,8 auf Lang & Schwarz (17. Juni 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +8,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,23 Bil..





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