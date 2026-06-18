Ihre wichtigsten Termine
Tesco, Volkswagen, Delta Air Lines, Totalenergies, Tonies mit spannenden Updates
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Tesco, Q1-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg
10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Deutschland: Sto, Hauptversammlung
10:30 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Deutschland: Tonies, Kapitalmarkttag 2026
13:30 Uhr, USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung
Deutschland: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn
Niederlande: BE Semiconductor Industries, Investor Day
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 5/26
08:00 Uhr, Schweiz: Handelsbilanz 5/26
08:00 Uhr, Deutschland: Baugenehmigungen 4/26
08:00 Uhr, Deutschland: Umsatz im Gastgewerbe 4/26
08:00 Uhr, Deutschland: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 4/26
08:00 Uhr, Deutschland: Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 5/26
09:30 Uhr, Schweiz: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 4/26
10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
10:30 Uhr, Deutschland: Ifo-Konjunkturprognose Sommer
11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 4/26
13:00 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 Uhr, USA: Frühindikator 5/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 18.06.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 08:00 GBR Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) 08:00 GBR Claimant Count Rate 08:00 GBR Claimant Count Change 08:00 GBR Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) 08:00 GBR Employment Change (3M) 09:00 EUR ECB's Nagel speech 12:00 DEU German Buba Monthly Report 12:10 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 13:00 GBR BoE Monetary Policy Summary 13:00 GBR Sitzungsprotokoll der BoE 13:00 GBR BoE Interest Rate Decision 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins 13:00 GBR BoE MPC Vote Rate Hike 13:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen 14:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 14:15 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Marktausblick und zwei erfolgreiche Strategien
|19.06. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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