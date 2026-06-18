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    Ihre wichtigsten Termine

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    Tesco, Volkswagen, Delta Air Lines, Totalenergies, Tonies mit spannenden Updates

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Tesco, Volkswagen, Delta Air Lines, Totalenergies, Tonies mit spannenden Updates
    Foto: © Volkswagen 2024

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Großbritannien: Tesco, Q1-Umsatz
    10:00 Uhr, Deutschland: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg
    10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Deutschland: Sto, Hauptversammlung
    10:30 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Deutschland: Tonies, Kapitalmarkttag 2026
    13:30 Uhr, USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung
    Deutschland: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn
    Niederlande: BE Semiconductor Industries, Investor Day

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konjunkturdaten

    06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 5/26
    08:00 Uhr, Schweiz: Handelsbilanz 5/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Baugenehmigungen 4/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Umsatz im Gastgewerbe 4/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 4/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024
    08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 5/26
    09:30 Uhr, Schweiz: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 4/26
    10:00 Uhr, Norwegen: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:30 Uhr, Deutschland: Ifo-Konjunkturprognose Sommer
    11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 4/26
    13:00 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 Uhr, USA: Frühindikator 5/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 18.06.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00GroßbritannienGBRILO Unemployment Rate (3M)
    08:00GroßbritannienGBRAverage Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr)
    08:00GroßbritannienGBRClaimant Count Rate
    08:00GroßbritannienGBRClaimant Count Change
    08:00GroßbritannienGBRAverage Earnings Including Bonus (3Mo/Yr)
    08:00GroßbritannienGBREmployment Change (3M)
    09:00Euro ZoneEURECB's Nagel speech
    12:00DeutschlandDEUGerman Buba Monthly Report
    12:10Euro ZoneEUREZB-Mitglied Elderson spricht
    13:00GroßbritannienGBRBoE Monetary Policy Summary
    13:00GroßbritannienGBRSitzungsprotokoll der BoE
    13:00GroßbritannienGBRBoE Interest Rate Decision
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Vote Rate Hike
    13:00GroßbritannienGBRBoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
    14:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    14:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAPhiladelphia Fed Manufacturing Survey
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
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    08:45 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Marktausblick und zwei erfolgreiche Strategien
    19.06. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

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