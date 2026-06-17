JEFFERIES stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Auto1 nach der Veröffentlichung längerfristiger Ziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Diese lägen deutlich über den Schätzungen des Analysehauses, schrieb Giles Thorne am Mittwoch. Er betrachte den Online-Gebrauchtwagenhändler schon seit Langem als ein Beispiel für qualitativ hochwertiges strukturelles Wachstum. Nun seien die Konturen dieses Wachstums weiter geschärft worden./rob/la/menVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,05 % und einem Kurs von 25,38EUR auf Lang & Schwarz (17. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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